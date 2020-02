La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, anuncia la pròxima obertura d’una Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte a Quart de Poblet

Connect on Linked in

L’Ajuntament acull la presentació del programa de formació en violència de gènere destinat a la policia local del IVASPE

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha anunciat l’obertura d’una Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte a Quart de Poblet, que es posarà en marxa a partir de la segona quinzena de març i comptarà amb un equip tècnic multidisciplinari conformat per un psicòleg, un lletrat i un treballador social.



Aquest anunci s’ha produït aquest matí durant la presentació del nou programa de formació en matèria de violència de gènere destinat a la policia local que ha desenvolupat l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) i al qual se sumarà Quart de Poblet.



En l’acte, presidit per l’alcaldessa, Carmen Martínez, i al qual han assistit representants de les corporacions dels ajuntaments de Quart de Poblet, Mislata i Manises, així com l’equip tècnic de l’àrea d’Igualtat i membres de la policia local del municipi amfitrió, s’ha explicat que l’objectiu d’aquest curs és el de dotar d’eines i especialitzar a les i els agents per a acabar amb la xacra del masclisme. Per a això es treballarà en diferents sessions aspectes que abasten des de la prevenció i sensibilització fins a la detecció o el tracte i suport a les víctimes. Durant la presentació, la consellera ha posat l’accent principalment en la necessitat de donar a conéixer els serveis ja existents, treballant de manera coordinada des de les diferents institucions i cossos de seguretat.



D’igual manera, s’ha posat en relleu l’important paper que els i les agents locals juguen a causa de la seua proximitat i proximitat amb la ciutadania.



Per part seua, l’alcaldessa ha reafirmat el compromís del municipi per continuar treballant de manera coordinada entre institucions, municipis i els cossos de seguretat, en la mateixa línia, agraint que Quart puga comptar amb aquests nous serveis que complementen i reforcen les seues polítiques d’igualtat.



En aquesta primera edició s’espera que fins a quinze municipis de les tres províncies se sumen, aconseguint formar a un 20% dels cossos de policia local. Quant a l’oficina, formarà part de la Xarxa d’Oficines de la Generalitat d’Assistència a les Víctimes del Delicte, prestant una assistència integral i especialitzada, que comprén tant l’atenció jurídica com la psicològica i la social, durant tot el procediment, però també després de la seua finalització.



Es calcula que més d’un 60% de les atencions que es realitzen en aquest servei gratuït és a dones, per la qual cosa, al costat del nou programa de formació, totes dues actuacions se sumen a la labor que l’Ajuntament de Quart de Poblet porta anys exercint darrere de la igualtat i la fi de la violència masclista.