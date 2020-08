La consellera de Sanitat ha alertat que s’han multiplicat els casos de coronavirus relacionats amb reunions familiars i d’amics

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va compareixer ahir dijous en roda de premsa per a explicar les últimes dades de la incidència de coronavirus en la Comunitat Valenciana manifestant que des de l’ultima actualització hi ha 177 nous casos per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 14.452 persones.

Barceló ha anunciat que s’han adoptat una sèrie de mesures per a aquelles residències de majors que es troben en departaments de salut o municipis en els quals la pandèmia té una major incidència.



Al mateix temps, la consellera ha volgut alertar que s’han multiplicat els casos de coronavirus relacionats amb reunions familiars i d’amics.



La Conselleria de Sanitat s’ha dirigit als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar-los la seua col·laboració perquè vigilen molt de prop les reunions familiars i les trobades o esdeveniments populars que es desenvolupen en els seus municipis.