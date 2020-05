La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló: ‘Vull agrair la generositat i humanitat que han demostrat les infermeres durant la pandèmia’

Connect on Linked in

La consellera ha felicitat aquest col·lectiu pel seu “compromís amb la sanitat” en el Dia Internacional de les Infermeria



Les altes són ja més de 9.000, s’han incrementat un 41,5% en les últimes dues setmanes i un 21% en els últims set dies

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha destacat l’important paper que ha exercit el personal d’infermeria durant la pandèmia i ha volgut felicitar la labor que han dut a terme “pel seu compromís amb la sanitat, i per anar més enllà de les seues funcions, que és mostrar aqueixa humanitat tan important quan manquem de salut”.

Segons ha manifestat Barceló, les infermeres “són una peça clau en la cura i en l’atenció dels pacients” i ha destacat la seua generositat i humanitat “que s’ha posat encara més de relleu quan han hagut d’estar prop d’un pacient, en una situació ja terminal”. “Han mostrat aqueixa generositat en estar prop d’ells, en prendre’ls la mà, en cuidar-los i acaronar-los en un moment en el qual l’absència de la família fa encara més dolorosa aqueix comiat”.

D’altra banda, la consellera ha actualitzat la incidència del coronavirus en la Comunitat Valenciana, i ha destacat que s’ha registrat un increment en el nombre d’altes i un descens quant a ingressos hospitalaris per coronavirus, tant hospitalaris com en UCI.

Així, en les últimes 24 hores s’han produït 144 noves altes de pacients diagnosticats de coronavirus que ja s’han curat (7 a Castelló, 69 a Alacant i 68 a València).

Per tant, amb aquestes noves altes s’eleva a 9.089 les persones que ja s’han curat de coronavirus en tot el territori (1.243 a Castelló, 3.312 a Alacant i 4.534 persones a la província de València). D’aquesta manera, les altes suposen ja un més del 65% respecte del nombre total de casos positius que s’han detectat en la Comunitat Valenciana des de l’inici de la pandèmia i s’han incrementat un 41,5% en les últimes dues setmanes i un 21% en els últims set dies.

Així mateix, en les últimes 24 hores s’ha produït un descens quant al nombre d’ingressos, tant hospitalaris com d’UCI. Hui dia, hi ha 20 persones menys ingressades als hospitals valencians respecte al dia d’ahir, en concret són 458 persones ingressades (37 a Castelló, 136 a Alacant i 285 a València). En les UCI, hi ha 82 pacients ingressats, 5 menys que en l’última actualització (9 a Castelló, 38 a Alacant i 35 a València).

Quant a casos positius nous, en les últimes 24 hores s’han detectat 56 nous casos positius: 11 a través de PCR i 45 a través de test ràpid, que eleven a 13.937 (10.740 per PCR i 3.197 per test ràpid) el total de positius des que va començar la pandèmia. Per províncies:

· 2 a Castelló (2 per PCR). Total: 2.002

· 29 a Alacant (3 per PCR). Total: 4.808

· 25 a València (6 per PCR). Total: 7.121

· Total (no nous): 6 desplaçats (5 per PCR)

De tots ells, es troben actius en aquest moment 3.497 casos, per la qual cosa 3 de cada 4 casos confirmats ja no està actiu.

Des d’aquest dilluns s’han produït 6 noves defuncions, la qual cosa eleva a 1.351 les persones que han mort en la Comunitat Valenciana: 204 a la província de Castelló, 474 a Alacant i 673 a la província de València.

Des de l’última actualització de dades, s’han registrat 24 altes més que ahir en professionals sanitaris, la qual cosa eleva a 1.903 les altes. El nombre total de positius en professionals és de 2.641 (1.817 per PCR i 824 test ràpid), dels quals 738 romanen actius (56 a Castelló, 306 a Alacant i 376 a València).

D’altra banda, s’han dut a terme 5.473 proves més des del dilluns. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ha sigut 211.959, de les quals 144.236 han sigut a través de PCR i 67.723 a través de test ràpid.

Actualització de la situació en residències

Hui dia, hi ha algun cas positiu en 93 centres (13 a la província de Castelló, 35 en la d’Alacant i 45 a la província de València).

· Residents nous positius: 25

· Treballadors i treballadores nous positius: 9

· Residents morts: 4

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 30 residències en la Comunitat Valenciana: 9 a la província de Castelló, 8 a la província d’Alacant i 13 a la província de València