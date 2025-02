La consellera Merino sol·licita una llei que equipare el tractament fiscal de les ajudes autonòmiques

La petició a la ministra d’Hisenda

La consellera d’Hisenda i Economia, Ruth Merino, ha demanat a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que garanteixi per llei que les ajudes a empreses i autònoms de la Generalitat tinguen el mateix tractament fiscal que les del Govern central i queden exemptes de tributació.

La importància de la igualtat fiscal

Merino ha insistit que no seria raonable que el Govern central aplicara un tractament fiscal diferent a ajudes de la mateixa naturalesa, i ha subratllat que “les ajudes de la Generalitat estan exemptes de tributació en la mesura que depèn d’ells, però necessiten que el Govern central legisle per garantir que reben el tractament fiscal adequat”, ja que la Generalitat no té competència normativa per adoptar esta mesura.

Aquesta disposició estableix que no es computaran com a ingressos subjectes a l’IRPF les rendes positives derivades de la percepció d’ajudes públiques destinades a compensar la pèrdua o danys de béns patrimonials causats per desastres naturals o altres causes similars.