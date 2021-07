La Conselleria activa un nou programa a Alberic per a millorar la qualitat de vida en els grups de vivendes públiques

Print This Post

El Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alberic ha acollit hui la primera reunió de coordinació del nou servei de Mediació Comunitària i Administració per a desenvolupar una estratègia que millore la qualitat de vida dels residents en els grups d’habitatge públic valencià, en un programa desenvolupat per la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), que ha adjudicat el servei a una empresa. En la reunió han sigut presents l’alcalde i regidor de Serveis Socials, Toño Carratalá; a més d’altres regidors i regidores d’altres àrees; i representants dels Serveis Socials locals. Per part de la Conselleria s’ha desplaçat Fernando Maldonado, cap de la unitat d’inspecció i normalització i coordinador del programa.

Este servei s’emmarca en l’Estratègia de Regeneració Urbana que la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl està desenvolupant al parc públic de la Generalitat per a desenvolupar una actuació integral dels habitatges públics en barris vulnerables en els quals existeixen factors de risc associats, mobilitzant recursos econòmics, tècnics i organitzatius, i comptant amb la col·laboració de l’administració autonòmica, ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i els propis veïns. Alberic compta amb un important parc públic de vivendes, pels quals s’ha establit a la localitat com un centre estratègic de l’actuació. D’ahí, la reunió.

Un equip de professionals en administració de finques i treball social formaran este servei, que durà a terme un acompanyament ampli a les comunitats veïnals en el procés d’autoorganització, gestió de conflictes i sostenibilitat social i econòmica, després d’una anàlisi de situació de cada grup. Entre les seues funcions estarà la creació d’un fòrum transversal col·laboratiu en cada grup en el qual es consensue un model d’intervenció comunitària, comptant amb la participació veïnal, recursos socials i teixit associatiu. Valorar la situació social de les famílies, administrar i gestionar la comptabilitat de les comunitats, controlar els accessos a les zones comunitàries, comprovar el manteniment dels elements comuns per a evitar el desordre o mal ús, així com implantar i fer un seguiment del programa de regularització de subministraments són unes altres de les tasques a realitzar.

“La proposta de la conselleria és molt ben rebuda a Alberic, on existeix una especial sensibilitat amb el tema i per tant el nou equip de treball compta amb tot l’interés, la implicació i la il·lusió tant de l’equip de govern com de les tècniques dels Serveis Socials de la nostra localitat”, ha argumentat l’alcalde, Toño Carratalá.

De la mateixa manera, destacarà l’atenció personalitzada que tindran els adjudicataris d’habitatge públic perquè tinguen un bon nivell d’integració en el grup. Consensuar les normes de convivència veïnals a través de l’aprovació de Reglaments de Règim Interior personalitzats, subscriure un compromís social en el bon ús d’un habitatge públic, desenvolupar estratègies enfront de la morositat, mecanismes de suport social i de conscienciació veïnal seran unes altres de les comeses de l’equip. Una novetat important és que hi haurà un servei d’urgències de 24 hores per a atendre les incidències socials i jurídiques de manera presencial o telefònica.