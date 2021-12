La Conselleria assumirà les despeses de descontaminació de la gasolinera de la avinguda Lluís Suñer d’Alzira

El procés de desmantellament de la gasolinera de l’avinguda Lluís Suñer continua endavant. Una vegada desmuntada l’estructura el següent pas és extraure els tanques, uns treballs que es van iniciar passat divendres.

El primer pas va ser realitzar una prospecció geofísica realitzada per l’empresa Falcon High Tech, que ha confirmat la presència de restes d’hidrocarburs en distints nivells de la parcel·la, cosa que obliga a realitzar una descontaminació del terreny. El cost l’assumirà la Conselleria d’Agricultura, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. L’únic condició que imposava la Generalitat per assumir el cost era que el sòl fora de titularitat pública.

Des de la conselleria s’han compromès a la l’estudi d’un possible tràmit per encarregar els treballs a l’empresa Tragsa, i en cas que no fora factible realitzar les tasques amb càrrec als pressupostos de 2022. Són els compromisos adquirits pel director general de Qualitat Ambiental, Joan Piquer, deprés d’una recent reunió amb Diego Gómez, alcalde d’Alzira, i Fernando Pascual, regidor d’Obres Públiques, qui ha manifestat que «el temps dóna la raó als veïns que portaven anys amb queixes demanant el fi d’activitat i desmantellament de la gasolinera. Gràcies a les bones gestions realitzades per part del Govern Municipal s’ha aplega a un acord amb el hereus de la parcel·la per a poder ser adquirida i procedir a la realització de totes les tasques necessàries per a transformar estos terrenys ens una nova zona verda per a la ciutadania alzirenya».