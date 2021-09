La Conselleria d’Agricultura, a través del Consell de l’Horta, impulsa la formació de les futures persones agricultores

Connect on Linked in

La consellera Mireia Mollà anuncia un conveni de col·laboració durant la seua visita a l’IES Garrigosa de Meliana



Mollà destaca en el Dia Mundial de l’Agricultura la necessitat “de ferramentes de formació en un sector en el qual fa falta cada vegada més innovació, més productes sostenibles i més pràctiques adequades a les circumstàncies del canvi climàtic”



La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha anunciat durant la seua visita a l’IES Garrigosa (Meliana) que la conselleria, a través del Consell de l’Horta, signarà un conveni de col·laboració per a impulsar la formació de les futures generacions d’agricultors.



La visita s’emmarca en el Dia Mundial de l’Agricultura celebrat hui, ja que la formació és una ferramenta necessària per a resoldre un dels reptes estructurals de l’activitat com el relleu generacional.



L’objectiu del Cicle Formatiu en Producció Agroecològica és “garantir el relleu generacional que necessita de formació en un estat de l’agricultura en el qual fa falta cada vegada més innovació, més productes sostenibles i més pràctiques adequades a les circumstàncies del canvi climàtic”, ha afirmat la consellera.



La cap del Departament d’Operacions i Equips de Producció Agrària de l’IES Garrigosa, Amparo Pérez, ha remarcat que la finalitat del Cicle Formatiu és “crear agricultors professionals i que la gent que vulga treballar en el camp tinga una sèrie d’eines que li permeten treballar en aquest món i des d’una visió sostenible”.



Mollà, acompanyada del gerent del Consell de l’Horta, Miquel Jordà, ha lloat aquest projecte singular que a més de la formació en aula “salta a l’horta, a la pràctica per a desenvolupar la formació en condicions”.