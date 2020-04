La Conselleria d’Agricultura destina 450.000 euros a la investigació i la innovació dels productes de qualitat agroalimentària diferenciad

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les ajudes van dirigides al desenvolupament de projectes de millora de la producció i transformació d’aquestes figures de qualitat per part d’universitats, centres d’investigació i organismes de transferència tecnològica

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica destina 450.000 euros a la investigació, desenvolupament i innovació dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria corresponent a l’exercici 2020 de les ajudes a la valorització de la producció, protecció i promoció d’aquestes figures de qualitat.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha assenyalat el valor afegit que aporten aquests productes referents de qualitat i ha destacat la voluntat de la Conselleria de fer costat a totes aquelles iniciatives que persegueixen la millora dels seus processos de producció i transformació.

Les subvencions aniran destines a projectes que tinguen com a finalitat millorar els sistemes, mètodes i tècniques de producció i elaboració dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada, de manera sostenible i innovadora i progressant cap a nous estàndards de qualitat de manera competitiva, amb especial atenció a la caracterització de les condicions agroclimáques i culturals, elaboracions i transformacions agroalimentàries peculiars i diferenciadores, amb identitat i vinculades al territori, com les tradicionals.

També es donaran suport a aquells treballs que suposen un avanç en el desenvolupament i l’aplicació de la millora vegetal i fitogenética, amb la finalitat de promoure la sostenibilitat i competitivitat del sector, i aquells que estudien la manera de produir de forma més eficient, sostenible, segura i saludable, i en particular amb certificació ecològica.

Així mateix, seran objecte de les ajudes, projectes que garantisquen la protecció dels cultius de productes emparats mitjançant la lluita biològica i l’aplicació sostenible dels productes fitosanitaris.

En matèria de residus, seran objecte del suport econòmic aquells que es dediquen a transformar, valorar i/o eliminar els residus de manera controlada així com la producció de biomassa i altres recursos biològics renovables.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les universitats, els centres d’investigació i els organismes de transferència tecnològica, tots ells de naturalesa pública, el principal objectiu de la qual siga realitzar de manera independent investigació fonamental, industrial o desenvolupament experimental.

Els terminis de presentació de sol·licituds, seran de dos mesos a partir de l’endemà de publicar-se en el DOGV, però tal com indica la disposició del 14 de març que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària per la COVID-19, els terminis es tramitaran, efectivament, en el moment en el qual es reprenga el còmput.

Aquesta convocatòria d’ajudes se suma a una altra publicades el 28 d’abril i també destinades als productes de qualitat diferenciada com el prop de milió d’euros destinat als consells reguladors i entitats de gestió d’aquestes figures.