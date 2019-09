Print This Post

La Conselleria d’Agricultura dóna suport a les empreses valencianes en la seua aposta per introduir-se en el mercat asiàtic



El director general de Desenvolupament Rural, David Torres, ha acompanyat a la dotzena de companyies valencianes a la fira hortofructícola Àsia Fruit Logistic que s’ha celebrat a Hong Kong

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha reforçat la representació valenciana en la fira Àsia Fruit Logistica -el certamen de referència del sector hortofructícola a Àsia- i ha donat suport a l’aposta de les empreses valencianes per introduir-se en el mercat asiàtic.

El director general de Desenvolupament Rural, David Torres, al costat de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), ha acompanyat a les dotze companyies valencianes que han participat en la fira celebrada del 4 al 6 de setembre a Hong Kong.

“És la nostra labor defensar i enfortir a les empreses de la Comunitat Valenciana que ja estan exportant productes frescos com els cítrics, els caquis, els melons o les magranes; tots ells molt benvolguts en el complicat mercat asiàtic pel seu valor afegit de qualitat i sabor”, ha assenyalat Torres.

El director general ha tingut l’oportunitat de visitar diferents mercats majoristes i de venda al públic, com CitySuper un mercat de productor gurmet on ja es troben a la venda productes valencians, tant frescos com transformats.

A més de reforçar la presència d’empreses valencianes participants, David Torres també s’ha reunit amb els representants del ICEX i de l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a Hong Kong.

La fira ha coincidit amb l’autorització per part del govern xinés de l’entrada de raïm de taula del Vinalopó, una notícia que dóna compte del mercat potencial que suposa el continent asiàtic per al sector de fruites i verdures de la Comunitat. Sumat al creixement significatiu que han registrat les exportacions valencianes a la Xina durant el primer semestre d’enguany.

Una oportunitat de negoci que suposa el mercat asiàtic atrau cada vegada més a les empreses espanyoles. Els expositors de l’Estat espanyol han aconseguit el seu rècord de superfície expositiva en la fira Àsia Fruit Logistica, que va començar la seua marxa en 1983 i que se celebra a Hong Kong des de 2007, així com de nombre d’empreses participants que han sumat un total de 42, dos més que en 2018.