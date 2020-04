La Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica aprova mesures pressupostàries per valor de 55 milions d’euros per a pal·liar els efectes de la COVID-19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

– El DOGV publica l’ajornament del pagament del cànon de sanejament durant el període abril-juny, que ascendeix en total a 54 milions d’euros

– Mireia Mollà posa en valor les modificacions per a duplicar el pressupost d’investigació aplicada a recursos hídrics i per a pujar la partida destinada a la gestió de residus

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha avançat en l’adopció de mesures per a pal·liar els efectes de la COVID-19 sobre la ciutadania, sobre el medi ambient i sobre els sectors productius.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat l’ajornament del pagament del cànon de sanejament per a totes les llars de la Comunitat Valenciana durant els mesos d’abril, maig i juny.

Les quanties s’abonaran de forma fraccionada durant els 18 mesos següents, sense cap mena d’interés o càrrega addicional, un import total que l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) xifra en 54 milions d’euros.

A aquesta iniciativa, la Conselleria ha afegit la modificació d’algunes de les seues línies pressupostàries per a ampliar els recursos destinats a la gestió i reciclatge de residus i a la investigació aplicada en matèria de recursos hídrics. En conjunt, sumen uns 55 milions d’euros.

Les propostes s’emmarquen dins de les mesures extraordinàries de gestió economicofinancera per a pal·liar els efectes produïts per la crisi de la COVID-19. Una emergència sanitària que ha impactat també en el desenvolupament de serveis públics essencials com el tractament de residus.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha explicat la necessitat de “adoptar mesures que permeten la millora en el curt termini però també d’invertir en projectes dedicats al desenvolupament de noves eines, infraestructures i sistemes d’adaptació a nous escenaris”.

“L’objectiu és atendre la ciutadania, econòmica i socialment, fer costat als serveis públics i mantindre criteris sostenibles, a més de les pròximes mesures que anunciarem per al conjunt sector primari”, ha avançat Mollà.

La modificació en matèria d’investigació aplicada a recursos hídrics duplica la dotació per a projectes, repartida entre totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, que aconsegueix els 240.000 euros.

Les inversions relatives als residus consignen més de 290.000 euros als consorcis, ampliant la partida fins als 2.5 milions d’euros, per a millorar les instal·lacions i reactivar l’activitat econòmica del reciclatge.

En aquest sentit, la fabricació de nous materials i envasos de plàstic reciclat, per exemple per als dispensadors de gel hidroalcohólico, “contribueixen també en la resposta a l’actual situació”, ha explicat Mollà.

La crisi de la COVID-19 posa de manifest “la necessitat de centrar els esforços en la investigació i en l’ampliació de la capacitat dels serveis públics imprescindibles”, segons la consellera.