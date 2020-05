La Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica proposa als municipis de l’Albufera la creació d’un ens únic que coordine la logística de la palla de l’arròs

Connect on Linked in

Paula Tuzón manté una primera presa de contacte amb les entitats locals per a valorar la passada campanya i planificar la d’enguany



La Conselleria planteja la necessitat d’impulsar un projecte de gestió comuna que connecte a tots els agents implicats

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i 11 corporacions locals amb incidència directa en el Parc Natural de l’Albufera han mantingut una primera presa de contacte per a valorar la campanya de la gestió de la palla de l’arròs del 2019, planificar la de 2020 i posar damunt de la taula la necessitat que les entitats locals i la Conselleria es coordinen per a donar suport a la gestió comuna de la palla de l’arròs des d’un punt de vista mediambiental.

La secretària autonòmica de Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón, ha destacat el clima de col·laboració dels darrers anys amb l’objectiu de conciliar i facilitar l’equilibri entre l’activitat agrícola i l’ecosistema de l’Albufera i que la converteix e nun espai sistèmic únic.

Entre els temes exposats, han sigut la reducció de la incineració de la palla de l’arròs com a mesura excepcional i la incorporació d’altres accions, com el fangueig o la recollida, en definitiva, el foment de les bones pràctiques de gestió d’aquest subproducte una vegada finalitzada la recol·lecció. Les alternatives actuals presenten algunes complicacions com la dificultat de l’accés de la maquinària als tancats, encara que la Conselleria manté programes de suport com la inversió de més de 215.000 euros en recollida.

Així mateix, entitats locals i administració autonòmica impulsen nous projectes que exploren el reaprofitament d’aquest material per a la construcció, com a fertilitzant natural o retenidor de la humitat del sòl. La Conselleria ha valorat molt positivament les iniciatives d’alguns dels municipis a facilitar pràctiques alternatives a la crema i que eviten alhora l’anòxia en les aigües.

Amb l’objectiu d’avançar cap a pràctiques més sostenibles en l’espai natural, que requereixen a més d’una coordinació complexa entre els agents implicats, la Conselleria ha compartit amb els municipis de l’Albufera donar suport a la creació d’un òrgan únic i coparticipat que centralitze el suport als agricultors i connecte a tots els actors en la coordinació d’una logística entorn de la gestió de la palla.

En converses anteriors, tant el sector agrícola com l’ecologista han valorat positivament la iniciativa de l’entitat única interdepartamental, que comptarà amb representants de les corporacions locals, la Generalitat, la direcció del parc natural, així com de les associacions agràries i ecologistes, i servirà a més de fòrum comú de diàleg.

La reunió és el punt de partida d’una sèrie de trobades que continuarà en els pròxims mesos per a treballar la proposta i planificar la futura campanya d’acord amb el Pla de Gestió aprovat per al període 2018-2021.

A ella han assistit representants dels ajuntaments d’Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Catarroja, Cullera, Favara, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca i València.