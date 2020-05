La Conselleria d’Agricultura reivindica davant el Govern que les ajudes al sector vitivinícola tinguen en compte les característiques de cada territori

Connect on Linked in

Reclamen que el finançament tinga en compte factors com la graduació o la denominació d’origen per a equilibrar el repartiment

– La Conselleria defensa la concessió territorialitzada perquè les comunitats autònomes adopten les fórmules de distribució que millor s’adapten als interessos de cada sector

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha reclamat al ministre d’Agricultura, Luis Planas, que les ajudes que es plantegen per al sector vitivinícola tingan en compte les característiques de cada territori, amb l’objectiu d’adoptar mesures reals d’ajust que eviten desequilibris en el repartiment.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha assenyalat l’impacte de la crisi sanitària per a la producció vitivinícola pel tancament del canal Horeca, el descens de les exportacions i el minvament del turisme

Les propostes per a pal·liar aquestes pèrdues plantegen programes de destil·lació en crisi, subvencions a l’emmagatzematge privat i altres mesures com la collita en verd.

Aquestes mesures estan actualment debatent-se en la reunió entre Ministeri i les comunitats autònomes per a coordinar la reestructuració de fons del Programa de Suport al sector vitivinícola espanyol (PASVE), una línia pressupostària de la Unió Europea dotada amb 210 milions d’euros per a la promoció, reestructuració i reconversió de vinyes, entre altres inversions.

La destil·lació de crisi -programes de retirada d’excedent que permeten estabilitzar el mercat- és la que suscita un major suport per part del sector valencià, sempre que els preus eviten criteris de concessió que col·loquen a algunes zones en una situació privilegiada respecte a la resta.

En aquest sentit, la Conselleria ha defensat una perspectiva “qualitativa” de les ajudes a la destil·lació en crisi, que tinguen en compte un conjunt de factors com la graduació alcohòlica, el rendiment o que donen preferència a les sol·licituds amb Denominació d’Origen.

La proposta valenciana, coordinada amb el conjunt del sector, tant les tres Denominacions d’Origen Protegida (Alacant, València i Utiel-Requena) com la Indicació Geogràfica Protegida Vins de la Terra de Castelló i les cooperatives, advoca per un preu de lliurament a la destil·lació no inferior a 3 euros per hectograu, que ascendiria als 3,18 euros per hectograu en el cas de vins amb Denominació d’Origen Protegida (DOP).

Així mateix ha posat de manifest que la concessió territorialitzada permetria a cada comunitat autònoma decidir sobre les accions que millor s’adapten a la realitat i les necessitats del seu sector.

El departament que dirigeix Mireia Mollà ha apel·lat, també, per posar en marxa altres mesures com les campanyes de promoció de consum local i de proximitat en el mercat nacional. Un foment en el consum domèstic que serviria per a donar eixida a la producció que en condicions normals es distribueix a través del canal Horeca.

Mollà ha destacat la importància de la viticultura en la Comunitat, un cultiu que cobreix 18.000 hectàrees del territori i que en 2018 va aconseguir un valor de la producció final vegetal de 100 milions d’euros. Un valor productiu que es trasllada també a l’ocupació, ja que als llocs de treball directament associats al camp afegeix els de celler, emmagatzematge i transformació.

Suport al sector del cava

La Conselleria alerta també al Ministeri d’Agricultura sobre la importància de posar en marxa mesures que reequilibren el mercat i donen suport a la destil·lació de crisi de vi base per al sector cavista davant l’excés de potencial productiu i d’estocaje en el qual es troba la Denominació.

El departament s’uneix a les reivindicacions dels productors de cava i de vi base per a cava, un sector emparat per una figura de qualitat que exigeix un tractament diferenciat per a poder sufragar els costos de producció i les pèrdues per als operadors.