La Conselleria de Cultura destina 6 milions d’euros en ajudes a professionals i empreses del sector cultural

Primers pagaments de 1,38 milions d’euros per a 77 sol·licitants

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha començat a abonar les primeres ajudes per valor de 1.380.000 euros a 77 sol·licitants, només dos dies després de tancar el termini de presentació, que finalitzava el 11 de febrer. Aquestes ajudes poden arribar fins a 90.000 euros per beneficiari i estan destinades a reactivar el sector cultural afectat per la Dana.

Sis milions d’euros destinats a la reparació de danys i la reimpresió de llibres danyats

En total, la Conselleria ha destinat sis milions d’euros per a ajudes. Cinc milions van per a professionals i empreses del sector cultural, per a la reparació de danys materials, mentre que un milió està destinat a professionals i empreses del sector editorial i la reimpresió de llibres danyats per les inundacions.

La Generalitat destaca la importància de les indústries culturals

Segons la Generalitat, les indústries culturals no només són importants per al benestar de la Comunitat Valenciana, sinó també per dinamitzar l’economia, generar ocupació i fomentar la innovació. És per això que les ajudes també són compatibles amb altres subvencions públiques i indemnitzacions.