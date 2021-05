La Conselleria de Cultura selecciona 32 projectes audiovisuals per a participar en la primera edició de Promercat-València Film Market

Connect on Linked in

Promercat és un mercat audiovisual professional, presencial, especialitzat en la coproducció i adreçat al sector audiovisual

Se celebrarà a València en quatre jornades professionals programades del 22 al 25 de juny

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport organitza la primera edició de Promercat-Film Market, una trobada professional en què un comité de selecció ha triat 32 projectes audiovisuals que participaran en la seua primera edició.

Promercat se celebrarà a València en quatre jornades professionals, del 22 al 25 de juny de 2021, en paral·lel a la 36a edició del festival Cinema Jove.

El director adjunt d’Audiovisual i Cinematografia de l’IVC, Jose Luis Moreno, ha explicat que “era molt necessari poder organitzar aquesta primera trobada de professionals del sector per a enfortir el sector audiovisual valencià, i per això, des de la Conselleria de Cultura, hem impulsat aquesta primera edició a través de l’Institut Valencià de Cultura”.

Promercat està especialitzat en la coproducció audiovisual. L’objectiu és generar un mercat en què puguen coincidir productores que busquen o ofereixen projectes de coproducció. A més, durant dues jornades es treballarà en la internacionalització de projectes audiovisuals valencians i la distribució de pel·lícules valencianes.

El propòsit final és la consolidació, dinamització i internacionalització del sector audiovisual valencià pel que fa a la coproducció. Promercat també busca crear sinergies entre els diferents agents del sector audiovisual per a impulsar les coproduccions audiovisuals valencianes i obrir una finestra per a altres produccions estatals i internacionals.

32 projectes seleccionats

La selecció de projectes audiovisuals s’ha fet a través d’una convocatòria pública, el termini de la qual va finalitzar el passat 14 de maig. Per a participar en la primera edició de Promercat, s’han triat projectes entre aquells que compten amb ajudes de l’Institut Valencià de Cultura, però també amb el suport d’altres institucions públiques o que tinguen assegurat un percentatge de finançament per a la seua producció.

Els criteris de selecció han sigut la qualitat narrativa, el disseny de producció i la sostenibilitat financera dels projectes presentats.

A la convocatòria pública s’han inscrit 44 projectes, dels quals se n’han escollit 32, procedents de València, Alacant, Barcelona, Mallorca, Menorca, Màlaga i Pontevedra.

Quatre jornades professionals

Els projectes seleccionats s’estructuren en quatre categories de mercat: Promercat Valencià, Promercat Estatal, Promercat Internacional i Promercat Distribució.

La jornada de Promercat Valencià estarà dedicada a les produccions audiovisuals que busquen la coproducció en valencià, en què participaran productores i professionals de la Comunitat Valenciana, Catalunya i les Illes Balears, així com les respectives televisions autonòmiques públiques À Punt, TV3 i IB3.

Promercat Valencià està dirigit a projectes de ficció, tant llargmetratges com sèries, en versió original en valencià. Per a Promercat Valencià, s’han seleccionat 12 projectes, dels quals huit són llargmetratges de ficció, dues minisèries i dues sèries.

Els projectes de llargmetratges de ficció són ‘Elevated’, de Jaibo Films (Alacant); ‘L’altra mare’, de Pyewacket Films (València); ‘La terra negra’, d’Olivo Films (València); ‘Tu no eres jo’, de Proyecta Films (València); ‘Les vacances de Mara’, de Tarannà Films (València); ‘La invasió dels Bàrbars’, de Stanbrook (València); ‘L’Home dels nassos’, d’Aguacate & Calabaza Films (Barcelona), i ‘La seducció’, d’ Érase una vez Films (Barcelona).

Les dues minisèries són ‘Aigües mortes’, de Bastera Films (Mallorca), i ‘Favàritx’, d’Emàtic (Menorca), i les dues sèries són ‘Olio’, de CEF Produccions (Mallorca), i ‘Delta’ de Veranda (Barcelona)

Promercat Estatal està dedicat a les produccions audiovisuals que busquen la coproducció en l’àmbit estatal i està dirigit a projectes de llargmetratges de ficció per a cinema o televisió. S’han seleccionat 11 projectes procedents de València, Alacant, Mallorca, Pontevedra i Màlaga.

Els projectes valencians seleccionats són ‘Esa fiera condición’, d’Oscar Chirivella (València); ‘A la cara’, de Langosta Films (Alacant); ‘Deja en paz a los muertos’, de Marben Media (València); ‘Moduleros’, de TV ON Producciones (València); ‘Ofelia’, de Nakamura (València); ‘Karen y Julia’, d’Inaudita, El Camino P.C i Zinea Sortzen (València); ‘Antes del Invierno’, de The Fly Hunter (València), i ‘A través de la noche’, de Pegatum Films (València).

El comité de selecció també ha triat ‘Torreta & Sebastián’, de Solworks Films (Mallorca); ‘El rey lombriz’, de Laconda Producciones (Pontevedra), i ‘Hercúlea’, de Danidog Films (Màlaga).

Promercat Internacional està dedicat a les produccions audiovisuals valencianes que busquen la coproducció en l’àmbit internacional. Està dirigit a projectes de llargmetratges i sèries de ficció.

Els projectes seleccionats són tres: el llargmetratge de ficció ‘My body in your light’, de Fresno Films (València), i les sèries d’animació ‘Trazo crítico’, de TV ON Producciones (València), i ‘The Inner Life’, de Pangur Animation (València).

Promercat Distribució està dedicat a les produccions valencianes que busquen distribució estatal o internacional i està dirigit a projectes de llargmetratges cinematogràfics de ficció.

Els projectes seleccionats són sis: ‘Un cercle en l’aigua’, de Stanbrook (València); ‘El que sabem’, de Pegatum Films (València); ‘Posidònia’, de Jaibo Films (Alacant); ‘La desvida’, d’EOC Produccions (València); ‘Assemblea’, de Nakamura (València), i ‘Coses a fer abans de morir’, de The Fly Hunter (València).

Un mercat presencial

Les quatre jornades professionals de Promercat són de caràcter presencial i se celebraran al matí a l’IVAM i a la vesprada al Centre del Carme Cultura Contemporània.

Totes les jornades tenen la mateixa agenda de treball: una presentació per part dels representants institucionals; una taula redona centrada en el tema de cadascuna de les convocatòries; un ‘pitch’ dels projectes seleccionats; reunions professionals de les productores amb altres productores i plataformes, televisions i distribuïdors (B2B), i ‘screenings’ en línia per a la distribució cinematogràfica.