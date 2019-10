La Conselleria de Medi Ambient donarà suport a una reivindicació històrica de la comunitat de regants de Massalet

Connect on Linked in

Els regants de Massalet demanen agilitzar un projecte que du 12 anys plantejat i que pretén el reg de goteig que afecta 1300 agricultors.

El director general de l’Aigua, Manuel Aldeguer, s’ha reunit este matí amb els representants de la Comunitat de Regants de Massalet. Aldeguer ha substituït la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, que ha suspés la visita a causa d’una sessió plenària del Govern valencià.

Els regants convocats junt amb l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, i el regidor d’Agricultura, Jonathan Martínez, han explicat la situació del projecte de reg de goteig de Massalet. Una zona que actualment rega a manta tot i que en 2009 iniciaren els tràmits per a la modernització del reg.

Actualment la comunitat de regants de Massalet agrupa 1.300 propietaris del terme carletí en la seua major part, tot i que també afecta zona agrària de l’Alcúdia i Guadassuar. El projecte contempla la creació de dos sistemes de reg a partir de la bassa de Massalet, a través de la construcció de dos capçals de reg, un a Massalet i l’altre al camí d’Albalat, una conducció entre els dos capçals i la construcció de dos instal·lacions fotovoltaiques de les quals s’obtindrà l’energia per al funcionament del sistema.

El projecte de modernització del reg es va reprendre en 2016, i des d’aleshores la primera fase està aprovada. Són qüestions burocràtiques les que estan retardant la seua posada en marxa. Tant l’alcaldessa com els regants han sol·licitat a Aldeguer que trasllade la necessitat de desbloquejar esta situació. Maria Josep Ortega recorda que este projecte afecta «1.300 propietaris de camps del terme carletí i d’altres termes, que aposten per una millor gestió i modernització del sistema de reg. El que volem és que la primera fase del projecte s’encete ja perquè els llauradors ja estan desanimats.»

Per la seua banda, Manuel Aldeguer ha destacat la professionalitat dels llauradors carletins que aposten per la modernització del reg fins i tot amb la creació de centrals fotovoltaiques per a impulsar este projecte, la qual cosa suposarà una rebaixa del preu del metre cúbic d’aigua i, d’altra banda, esta instal·lació aconseguirà no sols estalvi d’aigua sinó que la feina del llaurador siga més eficient. Aldeguer ha explicat que «es treballarà per a desbloquejar els problemes burocràtics actuals i posar en marxa el projecte que durà a terme l’empresa pública i per tant es reduiran els terminis d’inici si se superen de manera òptima estes traves.»

Els regants s’han reunit junt a l’alcaldessa, Maria Josep Ortega i el regidor d’agricultura, Jonathan Martínez en l’Ajuntament. Seguidament han visitat la cooperativa Sant Bernat de Carlet, on han sigut rebuts pel president de l’entitat, Alvaro Nogués i han presentat el treball que es fa en este motor de l’economia agrícola carletina.