La Conselleria de Mobilitat finalitzarà la licitació del Tram Oest de l’Anell Verd Metropolità i iniciarà les seues obres i les del Tram Sud en 2021

Connect on Linked in

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, finalitzarà la licitació del Tram Oest de l’Anell Verd Metropolità i iniciarà les seues obres i les del Tram Sud en 2021. Els dos sectors, per a les obres dels quals s’invertiran 13,3 milions d’euros, sumen 31,4 quilòmetres del corredor circular destinat a la mobilitat sostenible.

Així, en el tram Oest, els treballs la licitació dels quals està prevista són els corresponents als 10,9 quilòmetres del subtram entre Quart de Poblet i Masarrojos, en els quals s’invertiran 3,4 milions d’euros, i les obres pendents d’inici són les dels 5 quilòmetres que connectaran Aldaia i Quart de Poblet.

Pel que fa als 16 quilòmetres del Tram Sud, la inversió per a les obres pendents d’inici aconsegueix els 3,1 milions en el subtram entre Pinedo i Sedaví, els 3,2 milions d’euros en el de Sedaví a Picanya i 1,4 milions d’euros en el qual enllaça aquesta última localitat i Alaquàs.

En l’actualitat, més de 12 quilòmetres de l’Anell Verd Metropolità estan en funcionament a la comarca de l´Horta Nord a manera de corredor ciclopeatonal continu, segur i accessible i com un nova via entre poblacions per a persones usuàries no motoritzades. Aquest tram, dividit al seu torn en dos subtrams (Moncada-Meliana i Meliana-Port Saplaya), s’ha desenvolupat dins del Programa FEDER 2014-2020.

L’Anell Verd Metropolità de València és un corredor circular destinat a la mobilitat sostenible no motoritzada que travessarà les comarques de l´*Horta i serà un dels eixos estructurants de la malla metropolitana, integrada pels carrils bici ja existents, més les actuacions que es desenvolupen local i comarcalment. Així, unirà municipis contigus i permetrà recorreguts de major longitud.