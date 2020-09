La Conselleria de Mobilitat potencia l’ús de la bici i el patinet per a reforçar l’aposta del Consell per la mobilitat sostenible

Connect on Linked in

La Llei de Mesures Fiscals de la Generalitat de 2021 inclou una deducció del 10% per a la compra de bicicletes urbanes o vehicles elèctrics de mobilitat persona

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat està duent a terme tota una sèrie d’iniciatives per a potenciar l’ús d’altres mitjans de transports com la bicicleta o el patinet així com per a facilitar els desplaçaments a peu amb l’objectiu de reforçar l’aposta del Consell per la mobilitat sostenible.

Amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana, el conseller de Mobilitat, Arcadi España ha insistit que, “cal evitar l’ús massiu del vehicle privat i anar cap a maneres de transport menys contaminants i més respectuosos amb el medi ambient”.

En aquest sentit ha afegit que “per a combatre el canvi climàtic cal tindre molt en compte la mobilitat pel que des del Consell estem treballant per a oferir altres alternatives més netes, eficients, assequibles i, sobretot, segures, més ara amb el nou paradigma de mobilitat sorgit com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19”.

Per a Arcadi España, “la mobilitat està en transició cap a un nou model multimodal i més sostenible, que incorpora altres mitjans com la bicicleta, la bicicleta elèctrica o el patinet, així com una millor gestió de les infraestructures i un transport públic que s’adapte a les necessitats dels usuaris i usuàries”

Així, entre altres mesures per a aconseguir una ciutat més ecològica i sostenible, la Llei de Mesures Fiscals, Gestió Administrativa i Financera i d’Organizació de la Generalitat de 2021 inclou una deducció del 10% amb la finalitat d’incentivar l’adquisició o electrificació de bicicletes urbanes, així com per a la compra de vehicles elèctrics de mobilitat persona. A més, fins al 10 de novembre es poden sol·licitar les ajudes directes de la Generalitat de fins a 250 euros per a l’adquisició de bicicletes i patinets

Juntament amb aquestes ajudes, la Conselleria ha dissenyat tota una sèrie d’iniciatives per a fomentar els models de mobilitat sostenible com la instal·lació de consignes d’estacionament per a bicicletes en estacions d’FGV i millorar així la intermodalitat.



El primer d’aquests cicloparc ja s’ha posat en marxa en l’estació de metro de Torrent Avinguda i està previst altres nous en les estacions d’Entroncament, Alboraia-Perís Aragó i Quart de Poblet en la xarxa de Metrovalencia, i al Campello del TRAM d’Alacant.



També, des de la Conselleria de Mobilitat s’està impulsant un pla de millora de la xarxa ciclopeatonal en tota la Comunitat Valenciana amb l’objectiu completar aquests itineraris no motoritzats per a connectar municipis i disposar d’una xarxa contínua, segura, funcional, ordenada i jerarquitzada, que siga una alternativa a la mobilitat tradicional. Així hi ha 2.400 quilòmetres de vies de ciclovianants noves planificades i 500 quilòmetres de vies segregades del trànsit motoritzat.