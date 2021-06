La Conselleria de Política Territorial elabora les cartografies dels embornals de carboni en la Comunitat en la lluita contra el canvi climàtic

Connect on Linked in

Els boscos valencians acumulen 237 milions de tones de diòxid de carboni



Per al conseller, “la Planificació territorial és fonamental, permet optimitzar els serveis ecosistèmics i arbitrar fórmules per a tindre equilibri entre el món rural i l’urbà”

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha elaborat les cartografies dels embornals de carboni en la Comunitat Valenciana dins de les polítiques de lluita contra el canvi climàtic que duu a terme el Consell.

El conseller de Política Territorial, Arcadi España, ha explicat que “aquestes cartografies, realitzades per la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, inclouen el ‘estoc’ total de CO2 acumulat per la coberta vegetal forestal i agrícola en la Comunitat Valenciana, i la seua funció com a embornal, així com la fixació anual per part dels sistemes forestals, agrícoles i el verd urbà de les ciutats.”

En aquest sentit, Arcadi España ha insistit que “la planificació territorial és fonamental, ens permet optimitzar els serveis ecosistèmics i arbitrar fórmules per a tindre equilibri entre el món rural i l’urbà” i ha afegit que “volem continuar donant a conéixer el nostre territori per a protegir-lo, valorar-lo i continuar actuant enfront del canvi climàtic i com mitigar els seus efectes”.

Segons ha assenyalat el conseller, el total de l’existències acumulades supera els 237 milions de tones de CO₂, la qual cosa suposa més de deu vegades les emissions anuals de CO₂ en la Comunitat Valenciana”.

Així, ha destacat que “el disposar d’aquests embornals de carboni suposa un servei ecosistèmic de gran valor per al territori, ja que la seua gestió, conservació i millora permetrà la millora del balanç de les emissions de CO₂, i per tant cal destacar la seua contribució a la lluita contra el canvi climàtic i a la millora de la resiliència del territori valencià”.

Per la seua part la fixació de CO2 anual, suposa una mica més de 17 milions de tones, i “el factor de la vegetació agrícola presa un major protagonisme en aquesta cartografia per la rapidesa del seu creixement i fixació de CO₂”, ha apuntat Arcadi España

En la Comunitat Valenciana, els municipis amb major acumulació de carboni són els de l’interior com Morella, Ayora, Requena, la Pobla de Benifassà o Vistabella del Maestrat. Les comarques que en major mesura contribueixen a aquest estoc són els Ports, l’Alt Millars, l’Alt Palància, la Vall d’Ayora i Requena-Utiel.

Com ha indicat el conseller “són totes comarques i municipis de l’interior, que presten serveis ecosistèmics molt valuosos per al conjunt del territori, i així ha de ser reconegut, valorat i compensat en nom d’un major equilibri territorial i en els objectius de lluita contra el canvi climàtic”.

També ha subratllat que “aquesta cartografia serà de gran utilitat per a la planificació territorial que està duent a terme la Conselleria. La seua utilització millorarà l’aplicació dels objectius del balanç net zero de carboni dels desenvolupaments territorials i urbanístics, i s’utilitzarà en la definició, ordenació i gestió de la infraestructura verda, ja que tots els sòls amb una acumulació de CO2 superior a les 200 tones per hectàrea s’incorporaran a la infraestructura verda”.

Així mateix, la cartografia permetrà conéixer l’impacte que produiran els projectes implantats en el territori, els seus efectes sobre els embornals de carboni i la necessitat d’adoptar mesures de compensació, bé siga en repoblació, reforestació, millora de la gestió forestal o altres formes de compensació.

La Cartografia territorial de l’estoc i la fixació anual de CO₂ en la coberta vegetal de la Comunitat Valenciana forma part d’un projecte molt ambiciós, dins dels compromisos de la Conselleria en matèria de lluita contra el canvi climàtic, en el qual es pretén generar coneixement entorn dels serveis ecosistèmics i incorporar-los a la planificació territorial per al seu millor reconeixement i gestió.

Les primeres cartografies que es van presentar i van aprovar feien referència al cicle hidràulic, i pròximament està prevista l’elaboració d’altres cartografies en aquesta mateixa línia de mitigar els efectes del canvi climàtic i adaptar el territori per a fer-lo més resilient a aquest efecte.

En la presentació d’aquestes cartografies, que estaran disponibles en el visor cartogràfic de la Generalitat, consultar ací

, han participat també les directores general de Política Territorial i Paisatge, Rosa Pardo, i del Canvi Climàtic, Celsa Monrós; membres de l’equip Ítaca de la Universitat Politècnica de València, José Vicente Oliver i Victoria Lerma; consultors del projecte, i el director de l’Institut Cartogràfic Valencià, Xavier Navarro.