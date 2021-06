La Conselleria de Sanitat destinarà un milió d’euros per a ampliar els serveis i millorar les infraestructures del Centre d’Especialitats de Sueca

Sueca comptarà a curt termini amb un Centre d’Especialitats remodelat i concorde a les necessitats actuals de la ciutadania, gràcies al milió d’euros que la Conselleria de Sanitat invertirà en ell a través del Pla Crèixer+, que va ser presentat ahir pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i que es durà a terme entre 2021 i 2023. El Centre d’Especialitats de Sueca ha sigut un dels triats, entre els 40 seleccionats a la província de València, per a realitzar una actuació completa de reforma i ampliació de les seues instal·lacions, tal com va sol·licitar l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i membres del govern municipal, en la visita que van realitzar al Centre, fa ara un any, la Secretària Autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària, Carmen Andrés, i la Directora General de Règim Econòmic i Infraestructures, Carmelina Pla.

“En la primera ona de la pandèmia, es va comprovar que la nostra sanitat pública necessitava un reforç quant a infraestructures i personal; i, per això, des del minut un, vam traslladar per escrit a la Conselleria la predisposició de l’Ajuntament de col·laborar en tot el necessari per a la construcció d’un hospital a Sueca. En la visita que ens van realitzar Carmen Andrés i Carmelina Pla, ja ens van explicar que des de la Conselleria no es contemplava este projecte, ni a curt ni a mitjà termini, però sí que es contemplava l’ampliació i dotació de més serveis i noves infraestructures al Centre d’Especialitats per a descongestionar els hospitals. Arran d’això, he mantingut un contacte quasi continu amb Conselleria, a l’igual que l’anterior regidor de Sanitat, José Miguel Giménez, per a comprovar el seguiment de la petició que va realitzar, tant l’Ajuntament com el Centre de Salut, de millorar les nostres instal·lacions actuals”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha explicat que, esta setmana, s’ha rebut la gran notícia que la Generalitat ha contemplat la petició que va realitzar Sueca perquè puga atendre i descongestionar unes certes atencions que realitza ara l’Hospital de la Ribera. “Esta bona notícia ve acompanyada d’un milió d’euros que s’invertiran a la nostra ciutat en una qüestió tan vital com és la salut. Com a alcalde, i des de totes les regidories de l’Ajuntament, ens felicitem que estes inversions tan importants recaiguen en la nostra població, i que el Centre d’Especialitats puga tindre una utilització més òptima i amb més serveis per a la ciutadania”, ha afirmat Dimas Vázquez.

“Constitueix una molt bona notícia l’aprovació de l’ampliació i millora de l’àrea d’Especialitats del Centre de Salut, un tema que s’ha estat treballant des de fa temps. De fet, en plena pandèmia, vam estar a les portes del Centre de Salut i vam poder comprovar l’evidència d’esta necessitat; i és un alegria per a tots i totes que vaja a ser una realitat”, ha afirmat la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni, qui ha explicat també que l’actuació suposarà tota una reorganització del Centre que, “a més de beneficiar als usuaris i usuàries, atorgarà una major qualitat a la instal·lació. Esperem que es materialitze al més prompte possible. Després de l’esforç realitzat pel personal sanitari de Sueca durant esta pandèmia, el qual ha demostrat la seua gran eficiència, suposa una molt bona notícia que puguen millorar les seues condicions en el treball perquè fan fàcil el difícil”.

Per la seua banda, en representació del Centre de Salut de Sueca i del Departament de Salut de la Ribera, el coordinador Mèdic, José Alfredo Franco, i el coordinador d’Infermeria, José Ribera, han assenyalat que el projecte va nàixer fa uns dos anys, quan des del mateix Centre es va desenvolupar un pla de millores i remodelació concorde a les necessitats, que va ser traslladat per part de l’alcalde i el llavors regidor de Sanitat a la Conselleria per a negociar la consecució d’este projecte. “En este pla es contempla una redistribució de serveis i una optimització d’espais, com ara l’entrada directa des del carrer a l’àrea de Rehabilitació i la creació de noves consultes mèdiques, que repercutiran en general en una major qualitat del treball diari per al personal i una major qualitat assistencial per a l’usuari i usuària”.