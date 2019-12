La Conselleria de Sanitat tanca el projecte i prepara la licitació de les obres d’ampliació i reforma del centre de salut d’Algemesí

Connect on Linked in

El pressupost és d’1.900.000 euros i es preveu que les noves instal·lacions puguen entrar en funcionament l’estiu de 2022

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, i la regidora de Sanitat, Fina Machí, s’han reunit amb els responsables de la Conselleria de Sanitat amb la finalitat de tancar el procés de licitació i construcció de l’ampliació del centre de salut de la plaça de la Ribera. El projecte s’ha redefinit i ara s’ha tancat amb un ampliació de tres plantes i la reforma de l’actual edifici.



El pressupost de l’obra s’ha fixat en 1.900.000 euros per a fer l’ampliació de tres plantes i la reforma de l’edifici que presta actualment els serveis sanitaris de gran part de la població d’Algemesí.



Els terminis amb els quals treballa la Conselleria de Sanitat són els següents: el projecte estarà acabat en el mes de març i l’expedient de licitació eixirà publicat immediatament després de l’estiu, previsiblement en el mes d’octubre. El termini de construcció s’ha fixat en 18 mesos per la qual cosa les noves instal·lacions podrien entrar en funcionament a l’estiu de l’any 2022.



La regidora de Sanitat, Fina Machí, ha destacat la productivitat de la reunió i el fet de que «ara s’inicia un procés que esperem que no s’ature fins que estiga l’obra acabada».



Per a l’alcaldessa Marta Trenzano, «es tracta d’una antiga reivindicació de la societat algemesinenca que s’ha convertit amb el pas del temps en una necessitat i una urgència que ja no permet més demores. Parlem d’atenció sanitària, la més pròxima i utilitzada com correspon a un centre de salut i, per tant, un dels pilars fonamentals del benestar per a la ciutadania».