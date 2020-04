La Conselleria de Transició Ecològica llança una campanya informativa sobre gestió de residus domèstics davant la COVID-19

Connect on Linked in

Explica com garantir la seguretat en la manipulació del fem domèstic i reduir el risc de contagi per coronavirus



La campanya, de format audiovisual, està disponible en la web de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i en les seues xarxes socials

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha elaborat una campanya informativa en vídeo sobre les mesures de tractament de residus en les llars per a garantir la seguretat en la seua manipulació i minimitzar el risc de contagi per COVID-19.

Aquesta iniciativa consisteix en un vídeo 3D que explica les mesures concretes que s’han d’adoptar en les llars per a realitzar una correcta gestió dels residus durant l’actual situació de crisi sanitària.

El contingut audiovisual, d’una duració lleugerament superior a un minut, assenyala de manera concreta com procedir en cas de conviure amb una persona amb positiu en coronavirus o en quarantena davant la possibilitat de tindre la malaltia.

En aquests casos tots els seus residus es depositaran en una única bossa de plàstic que, quan estiga plena, caldrà introduir en una segona bossa juntament amb els guants utilitzats durant la seua manipulació. Aquesta bossa es depositarà dins de la bossa que conté la fracció reste de residus domèstics, que es tira sempre en el contenidor gris.

Els equips de protecció (guants, màscares, bates, etc), tant de persones afectades per la COVID-19 com d’aquelles que no ho estan, han de depositar-se sempre en una bossa que es tirarà al contenidor gris, mai al groc.

El vídeo està disponible punt en la pàgina web de la Conselleria així com en els seus perfils en les xarxes socials: Twitter, Facebook i Instagram

Reduir i separar

En l’actual situació d’emergència sanitària és fonamental continuar amb els esforços per a la reducció en la generació de residus en els domicilis i centres de treball així com en la separació (vidre, envasos-plàstic, paper-cartó i orgànic en els municipis que compten amb aquest servei).

Amb una separació correcta dels residus des de casa es redueix la quantitat de residus amb destinació abocador i s’afavoreix el reciclatge, necessari per al sosteniment d’altres activitats essencials.