La Conselleria d’Educació invertirà 20,2 milions en la millora de les infraestructures educatives de Paiporta

El nou CEIP L’Horta tindrà dues aules gratuïtes d’Infantil de 2 anys i 490 places d’Infantil i PrimàriaL’Ajuntament està preparant la licitació de la redacció del projecte del nou IES La Sénia, amb una inversió de la Conselleria d’11,3 milionsDesprés de l’estiu començaran les obres amb 1,5 milions d’euros per a millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica del CEIP Jaume I

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, acompanyat pel director general d’Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, s’ha reunit amb l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, per a abordar les actuacions de millora dels centres educatius de la localitat de l’Horta Sud.



En la trobada, Marzà ha anunciat 7,4 milions d’euros d’inversió de la Conselleria en Paiporta per a demolir el CEIP L’Horta i construir al mateix solar “una nova escola adaptada a les exigències de sostenibilitat del segle XXI i a les necessitats educatives actuals i futures del poble. Amb la construcció de nou del CEIP L’Horta elevem la inversió en Paiporta per damunt dels 20 milions d’euros mitjançant el pla Edificant”.



La Conselleria té assignats 20,2 milions d’euros d’inversió en Paiporta per a reformar el CEIP Jaume I, per a la demolició i construcció de nou de l’IES La Sénia i ara, també, del CEIP L’Horta, unes actuacions que a més de millorar les infraestructures educatives de Paiporta permetran generar uns 400 llocs de treball directes i indirectes en el sector de la construcció.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha agraït “l’impuls a la millora de les infraestructures educatives” que es dona des del departament del conseller Marzà, així com “l’aposta de la Conselleria per construir de nou el CEIP L’Horta”. “És una molt bona notícia, fruit del treball conjunt entre la Conselleria, l’ajuntament i la comunitat educativa del centre”, ha subratllat Martín.

Així mateix, l’alcaldessa ha avançat que l’Ajuntament invertirà “mig milió d’euros per a expropiar uns terrenys que permetran ampliar la parcel·la que ocupa el centre”, i que la nova escola es construirà per fases i, per tant, l’alumnat continuarà a l’actual edifici mentre es construeixen les noves dependències.

El regidor d’Educació s’ha mostrat “molt satisfet amb la decisió final. És una molt bona notícia per a les famílies, que per una banda comptaran amb un centre nou per als seus fills i filles i per altra veuen atesa una reivindicació justa amb la implantació d’aquestes dues aules gratuïtes de 2 anys”.



El nou CEIP L’Horta de Paiporta

En un principi estava estimat realitzar una rehabilitació integral del CEIP L’Horta. No obstant això, finalment s’optarà per enderrocar l’actual edifici i construir-lo de nou, ja que en aquest cas les reparacions estructurals haurien sigut molt complexes.



A més, amb aquesta nova actuació es dona solució al problema urbanístic que planteja la ubicació de l’IES La Sénia i el CEIP L’Horta, que comparteixen parcel·la i que ara tindran una delimitació d’espais optimitzada.



El nou CEIP L’Horta tindrà dues aules de 2 anys gratuïtes, 6 aules d’Infantil i 12 de Primària amb un total de 490 places escolars. També disposarà de menjador per a 600 comensals amb cuina pròpia, gimnàs i aules de reforç per a treballar amb grups xicotets.



A més, el nou centre estarà adaptat a les exigències de sostenibilitat del segle XXI, amb calefacció i aire condicionat d’alta eficiència energètica, il·luminació de baix consum de tipus led i unitats de tractament d’aire que renoven constantment la ventilació. Els espais exteriors, com ara el pati, es dissenyaran des d’una perspectiva inclusiva i coeducadora tenint en compte el projecte educatiu del centre.



IES La Sénia i CEIP Jaume I

Per altra banda, la demolició i nova construcció de l’IES La Sénia, amb una inversió d’11,3 milions d’euros per part de la Conselleria, té la previsió que l’Ajuntament de Paiporta traga a licitació en els pròxims mesos la redacció del projecte.

El nou centre tindrà capacitat per a 1.100 alumnes i disposarà de 20 unitats d’ESO, 6 de Batxillerat i 10 d’FP amb tots els equipaments necessaris, gimnàs, cafeteria i habitatge per al conserge. En total disposarà de 9.456 m2 construïts, 6.790 m2 de patis i pistes esportives.



Després de l’estiu començaran les obres al CEIP Jaume I, on la Conselleria inverteix més d’1,5 milions d’euros en la millora de l’accessibilitat del col·legi i en la substitució de tota la fusteria interior i exterior per a millorar l’eficiència energètica de l’edifici.