La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport hi aportarà 12.000 euros

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Generalitat i la Fundació Cañada Blanch per al finançament del curs d’Especialització en Turisme Cultural, amb la finalitat de formar futurs gestors culturals.



La finalitat principal d’aquesta col·laboració consisteix a formar gestors qualificats perquè siguen capaços de dirigir, organitzar i administrar recursos naturals patrimonials.



Per a això, la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es compromet a col·laborar amb l’aportació econòmica fixada en aquest conveni, que per a l’any 2019 serà de 12.000 euros.



Per part seua, la Fundació Cañada Blanch es compromet a justificar la realització del curs i a incloure el logotip de la Conselleria en la publicitat del màster en Gestió Cultural. A més, la fundació se sotmetrà al control de la gestió de la subvenció i al control financer per part dels òrgans competents i complirà les obligacions establides en la Llei general de subvencions.



El curs es desenvoluparà entre setembre i desembre de 2019 i tractarà diversos aspectes relacionats amb la gestió del patrimoni cultural i l’aprofitament d’aquest com a destinació turística.