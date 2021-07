La Conselleria d’Educació reforçarà amb 5.042 docents extra plantilla el pròxim curs

Print This Post

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i el secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, Miguel Soler, han presentat la planificació de personal i de recursos als centres educatius per al pròxim curs escolar.

El conseller ha remarcat que es comptarà amb 5.042 docents de reforç extra de plantilla i mobilitzem 39,4 milions d’euros propis extraordinaris per a la desinfecció dels instituts, mascaretes, reforç del menjador escolar i despeses de funcionament dels centres”.

A les comarques d’Alacant la plantilla de professorat està reforçada per 1.752 docents; a les de Castelló, per 793, i a les de València, per 2.497.

Marzà ha declarat que: “L’inici del pròxim curs continua sent extraordinari i per aquest motiu atenem casuístiques extraordinàries sanitàries i social”.

Així mateix, el conseller ha explicat que enguany presenten les solucions per al pròxim curs 15 dies abans que l’any passat i de nou son la primera autonomia que dona a conéixer el dispositiu d’organització de plantilla i recursos extraordinaris per a garantir centres educatius 100 % segurs.

De la mateixa manera que el curs passat, la Conselleria activarà de cara al curs que ve el portal web aulasegura.es amb tota la informació relativa a les mesures de seguretat i higiene i els protocols que genere, en aquest sentit, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El curs passat el portal va rebre un total de 345.548 visites, el 95 % de les quals van ser durant el mes de setembre.