La Conselleria d’Educació solucionarà els problemes de filtració d’aigua en l’IES Almussafes el pròxim estiu

Este és el compromís a què va arribar la Generalitat Valenciana amb l’Ajuntament ahir, dijous 6 de febrer, en una reunió celebrada a València per a tractar els desperfectes que acumula la infraestructura



La reparació serà executada directament per l’administració autonòmica, mentres que el consistori s’encarregarà d’incloure en la seua sol·licitud al Pla Edificant la reparació del sostre i la fatxada del centre



El procés per a resoldre els desperfectes produïts en l’IES Almussafes després del pas de la borrasca Gloria per la localitat i altres deficiències existents en l’edifici des de la seua obertura ja han començat. La Conselleria d’Educació es compromet a solucionar este estiu, de manera directa i per procediment d’urgència, els problemes de filtració d’aigua. Així els ho van traslladar ahir, durant una reunió a València, el director territorial d’Educació i el subdirector general d’Infraestructures Educatives a l’alcalde, els regidors d’Educació i Urbanisme, els representants dels grups municipals de Compromís i PP, el director de l’IES, la representació de l’AMPA i el tècnic d’Educació. A més, en la trobada es va acordar modificar la sol·licitud del consistori al Pla Edificant per a incorporar la reparació del sostre i de les plaques de la fatxada i la col·locació d’una barana en la coberta per a garantir la seguretat dels operaris encarregats d’estes intervencions.



L’Ajuntament d’Almussafes ja ha iniciat el procés per a solucionar els desperfectes produïts el passat mes de gener per la borrasca Gloria, episodi meteorològic que va obligar al centre a suspendre les classes el dijous dia 23 degut, entre altres circumstàncies, a la inundació d’aules i a la caiguda d’un fals sostre. Després de l’avaluació dels danys, es va constatar la necessitat de posar en marxa diverses mesures per a afrontar estos problemes que, tal com explica l’alcalde, Toni González, “no són puntuals, sinó que arrosseguen des de l’obertura de l’edifici, afectant seriosament la qualitat de l’ensenyança impartida”.



Ahir, dijous 6 de febrer, el director territorial d’Educació, Santiago Estañán, i el subdirector general d’Infraestructures Educatives van rebre en les instal·lacions de la Conselleria d’Educació al president de l’executiu, Toni González, als regidors d’Educació i Urbanisme, Pau Bosch i Davinia Calatayud, als representants dels grups municipals de Compromís i PP, al director de l’IES, al tècnic d’Educació i a les representants de l’AMPA del centre educatiu per a tractar estes qüestions. Després d’una anàlisi de la situació per part de les persones assistents a la trobada, les autoritats autonòmiques es van comprometre a solucionar els problemes de filtracions d’aigua quan acabe el curs, executant les obres directament la Conselleria per procediment d’urgència.



“Després de la visita realitzada pels tècnics una vegada conclosa l’alerta es va arribar a la conclusió que les demandes realitzades prèviament a través del Pla Edificant per a garantir el manteniment de la infraestructura eren insuficients, motiu pel qual Conselleria ha decidit encarregar-se d’alguns dels punts arreplegats en el document, com el segellat de finestres i la reparació de goteres perquè no entre aigua”, afirma Pau Bosch. A més, també es va acordar modificar la sol·licitud per a este programa amb la inclusió de la reparació del sostre i de les plaques de la fatxada i la col·locació d’una barana en la coberta per a garantir la seguretat dels operaris encarregats d’estes intervencions. Estes qüestions s’uniran a la reforma integral dels vestuaris del gimnàs i a la millora de la climatització i del sistema d’aigua calenta sanitària i antilegionel·la.



Moció sobre el tema

L’executiu municipal va aprovar en el ple municipal d’ahir, amb els vots a favor de PSOE i Compromís i l’abstenció de PP, una moció presentada pel Grup Socialista sobre les actuacions necessàries en este centre educatiu. En el text es recalca que “no és la primera vegada que les pluges ocasionen desperfectes en l’IES i que, en tot cas, l’institut presenta greus deficiències pràcticament des de la seua construcció, executada sense la qualitat constructiva i de materials que un poble com Almussafes mereix, i realitzada a través d’una empresa pública, CIEGSA, actualment baix investigació per haver generat sobrecostos de més de 300 milions d’euros en la construcció de centres educatius”. Tal com es recorda en la iniciativa, “els problemes no es limiten a les pluges”, atés que este mateix hivern l’alumnat “ha hagut d’assistir a classes sense calefacció”.



En l’escrit exigix a la Conselleria d’Educació que duga a terme “de forma imminent” les actuacions necessàries per a solucionar estos problemes i que garantisca la seguretat de tota la comunitat educativa, així com que agilitze els tràmits del Pla Edificant, concretament la delegació de competències necessàries perquè l’Ajuntament puga licitar i executar les obres de millora. A més, s’acorda que “a partir d’ara se suspendran les classes sempre que existisca en vigor una alerta de nivell roig decretada pel Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana” i que en cas de no estar activada esta alerta “se suspenguen si la direcció de cada un dels centres educatius informa sobre el risc per als integrants de la comunitat educativa per causa meteorològiques”.



Finalment, s’ha incorporat un quart punt en què s’assegura que “els fets demostren que ni l’actual ubicació ni la construcció de l’IES Almussafes satisfan les necessitats de la comunitat educativa”, enumerant aspectes com la seua localització en una zona industrial allunyada del nucli urbà i amb greus defectes constructius, qüestions que no ho fan “viable a llarg termini”. En este sentit, es remarca la necessitat d’impulsar les gestions per a tindre un nou institut i en la millor de les ubicacions possibles per a l’estudiantat d’ESO i Batxillerat, i mantindre l’actual per a la Formació Professional.