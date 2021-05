La Conselleria d’Habitatge adjudica set locals a col·lectius sense ànim de lucre amb bonificacions en el lloguer de fins a un 70%

Connect on Linked in

En l’assignació s’ha tingut en compte la implicació de l’entitat en el teixit social, activitat a desenvolupar i col·lectiu al qual va dirigit

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ha adjudicat set locals destinats a col·lectius sense ànim de lucre, que podran comptar amb bonificacions que poden aconseguir fins al 70% del lloguer.

Els locals van destinats a associacions i organitzacions sense ànim de lucre (associacions, cooperatives, fundacions, etc) que orienten la seua activitat a finalitats comunes d’interés general i la desenvolupen en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Concretament, s’han adjudicat dos locals a l’Associació Valenciana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica a Torrent i altres dues a la Fundació per la Justícia de la Comunitat Valenciana, a València.

Així mateix, s’ha assignat un local a l’Associació Ciutadana contra la SIDA situada a Castelló, un altre a la Federació Espanyola de Malalties Rares en el centre de València, i un altre immoble a la *Associació *Solidaritat *Perifèries del *Mon, també a València.

El director general de EVha, Alberto Aznar, ha explicat que mitjançant aquesta iniciativa es pretén “fer costat a associacions i organitzacions sense ànim de lucre que necessiten una ubicació per al desenvolupament de la seua activitat mitjançant un lloguer amb unes condicions molt avantatjoses”.

El preu de l’arrendament dels solars que inicialment s’oferien oscil·laven entre els 143 i els 868 euros, segons les característiques de l’immoble. No obstant això, sobre el preu de la renda reflectit en l’oferta adjudicatària, *EVha aplicarà una bonificació del 70% en els primers cinc anys i d’un 50% a partir del sisé any. A partir del desé any ja no s’aplicarà bonificació.

Una altra dels avantatges és que aquells locals que s’entreguen sense condicionar, és a dir, que requereixen d’una sèrie d’actuacions per a posar en marxa, s’establirà un període de manca de dos anys per a l’execució de les obres de condicionament. Per tant, durant el període de manca no s’abonarà cap renda.

Un comité d’experts ha sigut l’encarregat de valorar les propostes. Ha estat format per un representant de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, del Comité Econòmic i Social i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

En la valoració per a l’adjudicació s’ha tingut en compte la implicació de l’entitat en el teixit social de la Comunitat, l’activitat que desenvoluparà i el col·lectiu al qual vaja dirigit. També s’ha valorat la trajectòria de l’entitat, la tipologia de les seues activitats, el nombre de programes i serveis realitzats en els tres últims anys, així com l’impacte d’aquests.