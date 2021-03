La Conselleria d’Igualtat obri aquest dilluns, 8 de març, el termini de participació ciutadana en la futura la llei d’igualtat entre dones i hombres

Connect on Linked in



Oltra: “L’objectiu és que aquesta llei tinga un impacte sobre la vida real de la gent, basant-se en la redistribució dels recursos econòmics, els usos del temps, de la participació, la paritat i la democràcia”



Mónica Oltra i Enric Nomdedéu s’han reunit amb la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha informat que aquest dilluns, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, “es dóna inici a l’audiència prèvia a la ciutadania per al que volem que siga la Llei d’Igualtat entre dones i homes en la Comunitat Valenciana”.

La vicepresidenta ha destacat que l’objectiu és que aquesta llei “no siga merament declarativa, sinó que tinga un impacte sobre la vida real de la gent, sobretot en l’àmbit econòmic”.

Entre sentit, ha assenyalat l’objectiu és que el text reculla proposades com a mesures per a “afavorir en la contractació pública o en la concessió de subvencions a aquelles empreses que tinguen òrgans directius o consell d’administració paritaris; que compten amb plans d’igualtat o que apliquen jornades laborals reduïdes de 32 hores o quatre dies de treball a la setmana, per exemple”.

La vicepresidenta ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió que ha mantingut aquest matí amb representants de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols (ARHORE), en la qual ha estat acompanyada pel secretari autonòmic d’Ocupació i director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora).

Oltra ha explicat que aquesta trobada s’emmarca dins del context del 8M, ja que la futura llei d’igualtat té entre els seus eixos “la redistribució dels recursos econòmics, dels usos del temps, de la participació, la paritat i la democràcia”, que “entronquen” amb les propostes que fa ARHORE sobre la “redistribució del temps, dels recursos econòmics i els nous usos del temps”.

Així mateix, ha puntado que aquests objectius tenen molt a veure amb el “foment de les masculinitats igualitàries així com amb la corresponsabilitat i la conciliació”.

Durant la reunió, la vicepresidenta ha escoltat les propostes que realitza la Comissió Nacional en aquesta línia, els representants de la qual li han traslladat el seu interés per participar en l’audiència prèvia de la Llei d’Igualtat que s’inicia hui.

Així mateix, ha mostrat el suport del Consell a la pròxima celebració d’un congrés, probablement amb seu a València, que servisca com a fòrum de “reflexió sobre com hem de redistribuir el temps i els recursos per a tindre unes relacions més igualitàries entre dones i homes”, una proposta en la qual juntament amb la Conselleria d’Igualtat, està treballant de manera transversal, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball .

Projecte pilot de reducció de la jornada laboral

En aquesta línia, el director general de Labora, Enric Nomdedéu, ha explicat que la proposta de reducció de la jornada laboral que proposa el Consell “es fa de la mà dels sindicats i de la patronal i forma part del que s’entén per l’economia de triple balanç: mediambiental, social i econòmic”.

En aquest sentit, ha assenyalat que es tracta d’un model econòmic que només és possible si funcionen els tres balanços, ja que “si no guanyàrem mediambientalment, si no guanyem socialment en igualtat o si no fóra rendible econòmicament no podria funcionar”.+, d’ací la importància de la transversalitat de les mesures.

Nomdedéu ha explicat el projecte pilot que proposa el seu departament, en el qual “les empreses que voluntàriament vulguen participar han de presentar un acord amb els seus representants sindicals i un projecte de modernització del seu sistema productiu, per al qual poden comptar amb l’ajuda de la Generalitat,”

Per part seua, Labora ofereix “tota la formació que té actualment en el mercat, amb més de 800 cursos, a més dels quals es puguen afegir a petició de les empreses tant per als treballadors i treballadores com per als pròpies empreses”.

Així mateix, la Conselleria d’Economia Sostenible compta amb “una línia d’ajudes a la contractació per als casos en els quals la reducció de la jornada implica que s’haja de contractar més gent; també proposem una ajuda econòmica per a les empreses que aposten per aquesta fórmula per a acompanyar-los en els primers anys, fins que la pràctica demostre el que la teoria ens diu, que és que treballant millor podem treballar menys hores”.

“Aqueixa ajuda podria cobrir en el llarg dels primers anys i que podria cobrir un 100% del diferencial el primer any, un 50% el segon i un 25% el tercer”, ha assenyalat.