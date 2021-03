La Conselleria d’Igualtat obri aquest dilluns, 8 de març, el termini de participació ciutadana en la futura la llei d’igualtat entre dones i homes

Print This Post

Mónica Oltra i Enric Nomdedéu s’han reunit amb la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha informat que aquest dilluns, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, “es dona inici a l’audiència prèvia a la ciutadania per al que volem que siga la Llei d’Igualtat entre dones i homes en la Comunitat Valenciana”.

La vicepresidenta ha destacat que l’objectiu és que aquesta llei “no siga merament declarativa, sinó que tinga un impacte sobre la vida real de la gent, sobretot en l’àmbit econòmic”.



vicepresidenta s’ha reunit amb representants de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols (ARHORE), en la qual ha estat acompanyada pel secretari autonòmic d’Ocupació i director general del

Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora).

Oltra ha explicat que aquesta trobada s’emmarca dins del context del 8M, ja que la futura llei d’igualtat té entre els seus eixos “la redistribució dels recursos econòmics, dels usos del temps, de la participació, la paritat i la democràcia”.



El Consell recolzarà a la pròxima celebració d’un congrés, probablement amb seu a València, que servisca com a fòrum de “reflexió sobre com hem de redistribuir el temps i els recursos per a tindre unes relacions més igualitàries entre dones i homes”, una proposta en la qual juntament amb la Conselleria d’Igualtat, està treballant de manera transversal, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball .