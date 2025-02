La Conselleria d’Indústria sol·licita al Govern central l’elimació dels interessos dels préstecs ICO per a les empreses damnificades

La Conselleria d’Indústria sol·licita mesures urgents per salvar les empreses afectades per la riuada.

Marián Cano insta al Govern central a eliminar els interessos dels préstecs ICO i agilitzar els pagaments del Consorci d’Assegurances.

La Conselleria d’Indústria sol·licita al Govern central l’eliminació dels interessos dels préstecs ICO per a les empreses damnificades

La consellera Marián Cano reclama mesures urgents per ajudar als afectats per la riuada

La Consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, ha sol·licitat aquest dimecres al Govern d’Espanya l’eliminació dels interessos dels préstecs ICO destinats a les empreses afectades per la riuada. La petició ha estat traslladada al ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, mitjançant una carta formal.

A més de la demanda d’eliminar els interessos dels préstecs ICO, Cano ha instat també que s’agilitzen els pagaments del Consorci d’Assegurances i que s’incloguin tots els municipis afectats per la catàstrofe. La consellera ha destacat que moltes empreses estan en risc de desaparèixer si no reben els ajuts a temps, i ha indicat que organitzacions com Confecomerç i Fepeval han estat reclamant una agilització de les ajudes per garantir la supervivència de les empreses.

Priorització dels pagaments i mesura fiscal addicional

Segons les últimes dades, els percentatges de pagaments en diverses àrees del Consorci d’Assegurances són els següents:

Viviendes : 43,03%

: 43,03% Vehicles : 57,89%

: 57,89% Comerços : 35,27%

: 35,27% Oficines : 36,38%

: 36,38% Riscos industrials : 26,17%

: 26,17% Obres civils: 9,59%

Cano ha insistit que el Govern central ha d’adoptar mesures addicionals, com l’aprovació d’exempcions fiscals per als afectats i la creació d’un Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) extraordinari per a la Comunitat Valenciana, per ajudar a les empreses a superar aquesta greu situació.