La Conselleria d’Innovació i REDIT presenten les claus de la nova Estratègi d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana

Alzira ha sigut la ciutat triada per a inaugurar aquestes trobades que tenen com a objectiu que els principals agents econòmics i empreses coneguen de primera mà aquest ambiciós pla REDIT, que enguany celebra el seu vinté aniversari, ha presentat de la mà de dues dels seus Instituts Tecnològics, AIDIMME i AINIA, projectes per a millorar la sostenibilitat dels territoris i la competitivitat empresarial

La Direcció General d’Innovació i la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT) han organitzat una sèrie de trobades per a explicar en les principals capitals de les comarques valencianes, l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (S3).

L’acte inaugural, que va tindre lloc a Alzira, va reunir diversos empresaris i agents econòmics i socials de la ciutat. En l’esdeveniment, que va ser presidit per l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, va participar el secretari autonòmic d’Innovació i Transformació Digital, Jordi Juan, que va animar als presents a sumar-se a aquesta estratègia que té com a objectiu millorar el teixit productiu de la regió. Per part seua, el director de REDIT, Gonzalo Belenguer, va convidar a tots a conéixer els centres de la Xarxa i aprofitar la seua experiència de treball amb 14.00O pimes tots els anys.

L’Estratègia Regional d’Investigació i Innovació per a una Especialització Intel·ligent, la S3, és la iniciativa acordada a Europa per a adaptar el creixement de tots els països i regions a una estratègia comuna. Per a això, es pretén aprofitar i fomentar les sinergies entre les polítiques públiques regionals, nacionals i europees, i les inversions privades en ciència, tecnologia i innovació per a aconseguir una economia intel·ligent, sostenible i inclusiva. Des de Secretària Autonòmica d’Innovació es va fer una invitació perquè les empreses presents pogueren participar en les diferents iniciatives obertes.

Per part seua, el subdirector de AIDIMME, Vicente Sales, i la responsable de Gestió de Processos i Sostenibilitat de AIDIMME, Alicia Pérez, van compartir amb els assistents les capacitats del centre per als sectors metalmecánico i fusta, així com diverses solucions tecnològiques per a la sostenibilitat dels territoris. Per part seua, el director d’Innovació de AINIA, Andrés Pascual, va explicar diversos projectes i aplicacions tecnològiques dirigits al sector de l’alimentació, un dels més importants de la comarca de la Ribera.

Com ha comentat la Directora General d’Innovació, Sonia Tirado, “estem vivint una triple transició, digital, verda i social.

Per això, és fonamental tindre identificades els nostres avantatges competitius com a regió europea, per a poder prioritzar tots els recursos, tant econòmics, com a científics i tecnològics, i aconseguir, a través de la innovació, augmentar la riquesa i la sostenibilitat dels nostres sectors productius, generar llocs de treball de qualitat, millorar la qualitat de vida de les persones i, en definitiva, avançar encara més com a territori intel·ligent, sostenible i inclusiu”.

20 anys innovant

REDIT, que enguany celebra el seu vinté aniversari, és una associació privada sense ànim de lucre que representa als 11 centres tecnològics de la Comunitat Valenciana.



La Xarxa compta amb 1.800 investigadors de l’àmbit cientificotècnic i unes infraestructures de 100.000 metres quadrats. A més, cada any duu a terme 1.000 projectes d’I+D+i i dóna servei a més de 14.000 empreses, per la qual cosa s’ha convertit en la primera xarxa de suport a la innovació de pimes a Espanya.



Els diferents instituts tecnològics estan especialitzats en alimentació; calçat; ceràmica; tèxtil; plàstic; joguet; energia; biomecànica; tecnologies de la informació; embalatge, transport i logística; metall i fusta.