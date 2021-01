La Conselleria d’Innovació i RUVID obrin el termini de presentació de candidatures als premis ‘Sapiència’

Connect on Linked in

Els alumnes que durant el curs 2020/2021 estiguen matriculats en 1r o 2n de Batxillerat en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana poden presentar les seues candidatures per a optar a aquests premis a partir del pròxim 25 de gener i fins al 2 de juliol de 2021

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID) han convocat la primera edició dels premis ‘Sapiència’, una iniciativa que té com a objectiu despertar vocacions científiques entre els joves estudiants de Batxillerat de la Comunitat Valenciana.

Els alumnes que durant el curs 2020/2021 estiguen matriculats en 1r o 2n de Batxillerat en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana poden presentar les seues candidatures per a optar a aquests premis a partir del pròxim 25 de gener i fins al 2 de juliol de 2021.

Els treballs de recerca podran estar elaborats per un equip de fins a 3 alumnes del mateix centre i han d’estar tutoritzats per un professor del centre on estiguen cursant els seus estudis aquests alumnes, que serà el responsable de presentar la candidatura. Cada projecte podrà tindre un màxim de dos tutors.

No hi ha límit de presentació de candidatures per tutor, ni per centre i els treballs presentats han de ser originals i haver-se desenvolupat íntegrament per part dels alumnes durant el curs escolar 2020-2021.

Els projectes d’investigació hauran d’estar emmarcats en les àrees temàtiques d’Arts i Humanitats; Ciències Socials i Jurídiques; Física, Química i Matemàtiques; Ciències de la Terra i de la Vida; i Tecnologia i Enginyeria.

Les bases de la convocatòria poden consultar-se en www.sapienciapremis.es, a partir del pròxim dilluns dia 25 de gener, on els interessats podran accedir a una guia amb els passos a seguir per a poder presentar les candidatures per via telemàtica, així com els formularis de sol·licitud.

31 premis dotats amb un total de 75.500 euros

En aquesta primera edició de ‘Sapiència’ es concedeixen un total de 31 premis dotats amb un import total de 75.500 euros.

Concretament, destaca un primer premi de categoria especial, dotat de 5.000 euros a l’equip i 2.000 euros al professor tutor; cinc primers premis de 4.000 euros per a l’equip i 1.000 per als tutors; cinc segons premis dotats de 3.000 euros per als alumnes i 500 euros per als tutors; i deu tercers premis de 1.500 euros per als alumnes i 500 euros per als tutors.

A més, s’atorgaran 9 accèssits de 500 euros cadascun i un premi addicional al projecte d’investigació millor valorat pel públic amb una dotació de 1.500 euros a l’equip.

Els projectes d’investigació que resulten guardonats podran haver sigut premiats amb antelació o ser-ho en el futur, en el marc de qualsevol altra convocatòria.

Congrés Sapiència

El lliurament dels premis als projectes millor valorats en cada àrea temàtica es realitzarà en el ‘Congrés Sapiència’ que se celebrarà a València a l’octubre de 2021 i serà retransmés en línia.

Els equips exposaran els seus treballs públicament i els projectes es presentaran per àrees temàtiques. Una vegada finalitzada l’exposició, el jurat emetrà la fallada i s’atorgaran els premis corresponents als equips guanyadors. El premi del públic també es decidirà i serà entregat en el congrés.

Jurat

El jurat serà l’encarregat d’efectuar la selecció dels projectes premiats basant-se en els criteris d’avaluació i selecció que s’inclouen en les bases de la convocatòria.

Estarà presidit pel president de RUVID, i formaran part del mateix dues vocals en representació de RUVID; altres dues vocals en representació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital; així com professors de les universitats associades a RUVID i experts de cadascuna de les àrees temàtiques.