La Conselleria d’Obres Públiques reitera el seu compromís de contribuir al finançament de l’estació d’Albal

L’alcalde d’Albal, Ramón Marí, ha confirmat que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració que dirigeix Arcadi Espada ha reiterat el seu compromís de contribuir al finançament de l’estació de tren d’Albal. El primer edil, al costat del Secretari de l’Ajuntament, Antonio Montiel, es van reunir dimecres passat amb Rafael Briet, Sotssecretari de Política Territorial i Obres Públiques i Carlos Domingo, Director General del Departament, per a preparar la redacció de l’esborrany del conveni amb el Consell que regule el sistema d’abonament, la justificació i el calendari per a la signatura que, segons fonts municipals, podria signar-se en unes setmanes. El futur conveni es rubricaria a tres parts ja que la Diputació que presideix Toni Gaspar ja va manifestar el seu compromís de col·laborar amb el projecte ferroviari d’Albal.



L’estació ja ha sigut licitada. Amb data 3 de maig, l’obra per a l’execució de l’estació es va publicar en la Plataforma de Contractació de l’Estat. L’obertura de pliques es va realitzar un dia després i ja es podrà adjudicar el projecte a l’empresa constructora per un import de 6.660.214,06 euros. En un termini estimat de 18 mesos, l’estació estarà construïda. Per a Ramón Marí, aquest projecte suposa un de les fites més importants de la legislatura, “que serà un revulsiu social, demogràfic i econòmic històric per al municipi”.

Altres temes abordats. El primer edil ha aprofitat la trobada en la Conselleria per a traslladar altres assumptes pendents per a Albal. Marí ha recordat al Departament d’Arcadi la necessitat que la Comissió Territorial d’Urbanisme resolga la modificació relativa a l’àmbit de sòl classificat com a sòl no urbanitzable de protecció agrícola que es va sol·licitar, per última vegada al març i que hui s’ha reiterat. “És necessari dotar de seguretat jurídica als propietaris del sòl no urbanitzable i determinar els espais protegits”.



Una altra de les peticions ha sigut sol·licitar l’autorització per a la construcció del carril bici entre el sector 2A i la rotonda d’accés a Santa Anna i el mateix per a l’adequació i construcció de dues rotondes, la reforma de la situada en l’entrada a Albal des de la CV33 i la realització d’una altra en el polígon industrial 2A.