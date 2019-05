La Conselleria licita el nou projecte de connexió del barranc dels Frares amb el Palmaret Alt a Godella

Connect on Linked in

La Conselleria ha publicat el plec tècnic per contractar la redacció del projecte de connexió del barranc dels Frares amb el Palmaret Alt, un gran pas endavant per buscar una solució conjunta a la problemàtica de les inundacions entre Godella, Burjassot, Rocafort i València.

Esta notícia ha estat rebuda amb gran satisfacció en tots estos municipis, doncs es tracta d’un projecte que es venia reclamant des de feia temps. Cal recordar que en novembre de 2017, els quatre pobles afectats presentaren una esmena conjunta d’adició als pressupostos de la Generalitat Valenciana per a demanar una partida específica per a la redacció del projecte, expropiació i inici d’aquestes obres. Abans, però, en octubre d’aquell mateix any, els alcaldes i alcaldesses d’estos municipis havien signat una carta per demanar una solució urgent al problema de les inundacions.

L’alcaldessa de Godella i regidora d’Urbanisme, Eva Sanchis, ha afirmat que «el municipi de Godella sempre ha sigut un gran defensor de l’horta i, de la mà de la ciutadania, hem rebutjat totes les infraestructures que l’amenaçaven com el corredor, la via del parc Nord, etc. però portem molts anys reivindicant a la Conselleria i a la Confederació una solució a les inundacions». Sembla que ara estes demandes comencen a fer-se efectives.

El nou projecte de connexió del barranc dels Frares amb el Palmaret Alt, publicat a l’expedient CNMY 18/0303/154, queda justificat, precisament per «l’acció dels Ajuntaments afectats, que han promogut la necessitat d’integrar el projecte en l’entorn». Tot sembla apuntar que el projecte resultant haurà d’incorporar les peticions que es feien des d’estos municipis: integrar un llit en el paisatge d’horta que envolte les obres, actuar en la part alta del barranc per reduir la concentració de les escorrenties, realitzar una bassa de laminació en el terreny que la Conselleria té entre la sèquia de Montcada i la via del metro, i revisar els càlculs i necessitats de les zones inundables dels municipis afectats, especialment en les zones urbanes.