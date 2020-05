La Conselleria trasllada als ajuntaments una circular en la qual es recorden els requisits de les piscines recreatives per a obrir les seues instal·lacions

Print This Post

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, a través de la Secretària Autonòmica de Seguretat i Emergències, ha traslladat als ajuntaments una circular en la qual es recorden els requisits que han de complir els o les titulars, públics i privats, de les piscines recreatives en el cas que decidisquen obrir les seues instal·lacions.

La circular recorda que tant el Ministeri de Sanitat com la Federació Valenciana de Municipis i Províncies han traslladat ja als ajuntaments els documents de recomanacions i mesures que incideixen en els requisits d’higiene, desinfecció i control de l’aigua, així com en la reducció de l’aforament i la clausura dels elements prescindibles com a fonts o tobogans.

Els requisits necessaris establits per la circular insisteixen en el compliment d’un aforament màxim del 30%, de l’obligació d’establir torns de bany i de realitzar desinfecció entre ells, així com realitzar venda electrònica i especificar en l’entrada el torn i hora corresponent.

En les instal·lacions xicotetes serà el socorrista qui s’encarregue de l’atenció i control de banyistes, mentre que, en les grans, el responsable de les instal·lacions haurà de preveure personal de suport.

La circular recorda que, en el cas que en les pròpies instal·lacions existisquen bars o cafeteries, a estes se’ls aplica la mateixa normativa que als locals d’hostaleria i restauració quant a aforament i distància interpersonal.