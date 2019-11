La construcció dels jutjats de Torrent no apareix en el pressupost de la Generalitat 2020

Connect on Linked in

Folgado: “Ros continua tapant a la Generalitat avançant els diners que s’havia d’invertir en millores per a la ciutat o a baixar els rebuts de la contribució i l’aigua, sense saber quan aqueixos diners serà reposat en les arques municipals”.

“no apareix cap partida destinada al desmantellament de la planta de GEMERSA, que ha patit quatre incendis en l’últim mes, a pesar que l’alcalde va anunciar que la Generalitat anava a dotar econòmicament una partida per al seu desmantellament”.

Als populars de Torrent els estranya que no aparega en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2020 cap esment als jutjats de Torrent “malgrat que l’alcalde anuncia incessantment la seua imminent construcció”, assenyalen els populars.

A més, des del PP s’apunta que sí que apareix i es dota de pressupost la construcció de jutjats a Alzira, Lliria, Paterna, Xàtiva, Vila-real, Orihuela, Villena, Ontinyent, etc. però no Torrent. “No ens creiem la paraula de Ros quan afirma que el de Torrent apareix en el pressupost però dins d’altres partides, quan sí que apareix clarament la inversió en cada palau de justícia en cada municipi menys a la nostra ciutat”.

Retards en el Centre de Salut de Parc Central per a 2022 i el nou pont per a 2021

Els populars també denuncien que “es continua posposant aquestes dues inversions vitals per a la ciutat de Torrent”. Tant el Centre de Salut com el pont sobre el distribuïdor comarcal, porten sent anunciats en comunicats de l’Ajuntament de Torrent des de l’any 2016, però no estaran finalitzats fins a 2021 i 2022 respectivament.

0€ per a la carretera Picassent – Alcásser – Torrent i el desmantellament de GEMERSA

Els populars també denuncien que no s’haja destinat cap partida per a una infraestructura vertebradora de la comarca de l’Horta Sud “un any més, el Botànic rebutja la construcció d’un vial important per a les comunicacions entre els municipis de Picassent i Alcàsser amb la capital de l’Horta Sud”. Aquestes dues poblacions veïnes segueixen connectades amb Torrent, capital comarcal per un camí asfaltat i pel qual s’ha de travessar les vies del metre en diverses ocasions.

A més, com ja van denunciar fa unes setmanes els populars, “no apareix cap partida destinada al desmantellament de la planta de GEMERSA, que ha patit quatre incendis en l’últim mes, a pesar que l’alcalde va anunciar que la Generalitat anava a dotar econòmicament una partida per al seu desmantellament”.