La consulta a les famílies per a triar la llengua base en l’educació dels seus fills se celebrarà del 25 de febrer al 4 de març

Les famílies podran triar la llengua base per a l’educació dels seus fills entre el 25 de febrer i el 4 de març.

El procés telemàtic de consulta busca eliminar la imposició administrativa i donar veu a les famílies.

El procés de consulta a les famílies per a l’elecció de la llengua base en l’educació dels seus fills a partir del curs escolar 2025-2026 es realitzarà entre el 25 de febrer i el 4 de març. Així es desprén de l’Orde publicada hui en el Diari Oficial de la Generalitat.

La Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana ha dissenyat un procés telemàtic perquè les famílies trien la llengua principal, valencià o castellà, per als seus fills matriculats en centres públics o concertats de 2n cicle d’Infantil, Primària o els tres primers cursos d’ESO. El vot es podrà realitzar per un representant legal per fill, accedint a la web de la Secretaria Digital, on hauran d’introduir el Número d’Identificació de l’Alumnat. Si hi ha dificultats per a votar en línia, les famílies podran fer-ho des dels seus centres educatius, i aquells afectats per les inundacions podran votar des de qualsevol centre.

Esta consulta és la primera del seu tipus a la regió, i busca donar veu i capacitat de decisió a les famílies sobre la llengua en la qual s’ensenyarà als seus fills, eliminant la imposició de l’Administració. El procés inclourà un cens provisional de famílies amb dret a participar i un període d’al·legacions per a corregir possibles errors.