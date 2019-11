La conversió en zona de vianants de Ceramista Gimeno millora l’entorn del Col·legi Públic Rafael Mateu Cámara

Connect on Linked in

La vicealcaldessa de València i responsable de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, destaca que “si hi havia una plaça que reclamava la seua conversió en zona de vianants era la plaça Ceramista Gimeno, en el barri de Malilla”. “Es tracta d’una plaça que en realitat era una rotonda i en el centre de la qual està el Col·legi Públic Rafel Mateu Cámara”, ha apuntat la vicealcalcessa.



“Des d’Urbanisme estem duent a terme la conversió en zona de vianants de tot l’entorn del Col·legi Públic Rafael Mateu Cámara, millorant l’accessibilitat i la seguretat viària de l’alumnat”, ha destacat Gómez.



Una plaça composta per carrers estrets que envoltaven el col·legi i voreres de tot just 60 centímetres en alguns casos, com el de la pròpia entrada de l’escola i que, per tant, “suposava un problema per a la seguretat viària per als centenars de xiquets i xiquetes que vénen cada dia al seu col·legi”, ha afegit.



“Este procés de conversió en zona de vianants vindrà acompanyat d’elements comuns i mobiliari urbà que permetrà un punt de trobada per a estes famílies que porten als seus fills i filles fins a este col·legi del barri de Malilla”, ha subratllat la vicealcaldessa.



Les obres que van començar a la fi d’octubre consistixen en la conversió en zona de vianants de la plaça, eliminant la calçada, renovant el paviment existent i millorant la xarxa d’evacuació d’aigua de pluja. A més, es realitzarà l’obra civil en previsió de la xarxa de reg i enllumenat.



Els treballs compten amb una durada de tres mesos i un pressupost de 299.883,19 euros.