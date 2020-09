La conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament gana el premi de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible en la Comunitat Valenciana

L’actuació rep el primer guardó en la categoria de ciutats grans



La conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament ha rebut el primer guardó en la categoria de ciutats grans —municipis de més de 50.000 habitants— dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible en la Comunitat Valenciana que atorga la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i que enguany celebren la seua cinquena edició. L’alcalde Joan Ribó ha mostrat la seua satisfacció per este guardó, assegurant que “els barris de València estan recuperant cada vegada més espai públic per a la socialització de la ciutadania i el trànsit dels vianants; un senyal d’identitat d’este govern municipal que troba el seu millor símbol en la plaça de l’Ajuntament. L’avanç cap a una major sostenibilitat a València s’aconseguix des del treball diari i la transversalitat de les institucions, i la conscienciació ciutadana”. L’alcalde Ribó ha afirmat estar “orgullós” que “la plaça més simbòlica de la ciutat siga de tots i de totes, i que es reconega la nostra labor”.



En el context de la Setmana Europea de la Mobilitat, per al regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, “la transformació de la plaça de l’Ajuntament de València ha sigut la protagonista de la candidatura, amb una recuperació d’espai públic que la ciutadania ja està disfrutant de manera inqüestionable”. Per la seua part, la vicealcaldessa i regidora de Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha destacat que “només cal passejar una vesprada per la plaça de l’Ajuntament per vore com és disfrutada per xiquets, xiquetes i persones majors, que juguen, se senten, es passegen i es divertixen”.

Grezzi ha posat en valor “el nou reconeixement rebut per València, en este cas per la candidatura presentada per la Regidoria de Mobilitat Sostenible als V Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat 2020, atorgats per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Transport”. Es tracta “d’un projecte per a la recuperació d’espai públic que la ciutadania està disfrutant de manera inqüestionable, com es pot comprovar qualsevol dia amb milers de veïns i veïnes passejant per un espai que abans estava envaït pel trànsit motoritzat”. A més, l’edil ha destacat que “el segon premi d’estos guardons també ha sigut per a una altra candidatura presentada per la Regidoria de Mobilitat Sostenible, centrada en el canvi de la xarxa d’autobusos de l’Empresa Municipal de Transports de València”.



Per la seua banda, Gómez ha ressaltat que “hem recuperat més de 12.000 metres d’espai públic” i, tot i que “al principi, òbviament, este tipus d’actuacions poden despertar controvèrsia, només cal passejar-se una vesprada per la plaça de l’Ajuntament per vore com és disfrutada per xiquets i xiquetes i persones majors, que juguen, que se senten, que passegen, que es divertixen i que disfruten d’un espai que ja fa anys tenia esta ciutat pendent de convertir-se en zona de vianants”. L’edil també ha assenyalat que “en paral·lel continuem avançant en la reurbanització definitiva” i ha recordat que “de fet ja s’han aprovat els plecs que determinaran els concursos”.