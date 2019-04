La Coordinadora d’AMPES d’Alzira organitza una Fira del Llibre solidària

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria d’Educació i Infància, vol informar que el pròxim 13 d’abril se celebrarà a la ciutat d’Alzira una Fira del Llibre organitzada per la Coordinadora d’AMPES de la nostra ciutat, amb l’objectiu de recaptar fons per a l’associació sense ànim de lucre La Nostra Veu.

Una Fira del Llibre en la qual es podran vendre llibres de segona mà, arreplegats per les AMPES dels centres educatius i on també hi haurà diverses activitats per a tots els públics, a la plaça de les Lletres Valencianes, des de les 08.00 fins les 22.00 hores i a la sala de la biblioteca municipal de 10.00 a 13.30 hores.

Dins de la programació d’activitats de la jornada, els menuts i no tan menuts gaudiran de tallers on aprendre a fabricar disfresses, globoflèxia, tallers d’animació a la lectura i astronomia, manualitats hook, contacontes, pintacares i diversos recitals de poemes per a menuts i adults.