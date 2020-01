La Coordinadora demana a Oltra que el Consell accelere la tramitació de la protecció de les Moles i el PATSECOVA

Connect on Linked in

La Coordinadora demana a la vicepresidenta que es destinen tots els recursos necessaris per a accelerar la modificació del PORN del PN del Túria que inclou Les Moles



També ha demanat mesures per a la protecció i dinamització del comerç de proximitat i continuar aprofundint en el canvi del model econòmic que tinga en compte el canvi climàtic



Una delegació de la Coordinadora per a la Protecció de les Moles formada pel president d’Unió Gremial, la responsable de Medi Ambient d’Intersindical Valenciana, el president del Consell Territorial de Participació Ciutadana de Paterna i tres persones representants d’associacions ecologistes, es va reunir el passat dimarts 21 de gener amb la vicepresidenta Mónica Oltra.

Els i les representants de la Coordinadora han manifestat a Oltra la seua satisfacció pel fet que el Consell, finalment, s’haja decidit a interposar el recurs front a la sentència del TSJCV que donava parcialment la raó a la multinacional britànica, Intu i que segons la mateixa Coordinadora es tracta d’una sentència “injusta” i que buida de contingut les avaluacions mediambientals de la conselleria. Cosa que, com reconeix l’adbogacia de la generalitat, contravé normatives estatals i europees.

Els representants de la Coordinadora han traslladat a la Vicepresidenta la seua inquietud per la tardança en l’aprovació del nou PORN del PN del Túria que, com recorden, inclou el paratge natural de Les Moles com a zona de protecció i amortiment del parc. La portaveu de la Coordinadora, Nieves Prat, ha demanat que s’aporten els recursos necessaris a la conselleria de Medi Ambient per tal d’accelerar esta modificació i poder incloure les Moles al Parc Natural del Túria, desterrant per sempre el projecte especulatiu de la transnacional estrangera.

Per la seua banda el representant de la Unió Gremial, ha recordat el moment en el qual es troba Intu “desfent-se a la carrera de tots els seus centres a l’Estat espanyol i afrontant una caiguda continuada en borsa que la situen a la vora de la fallida”. Francesc Ferrer ha enfatitzat que seria un suïcidi cedir davant una empresa que adoleix de solvència i que l’únic que representa és la política del “pelotazo urbanístico” típic de l’època més fosca, políticament parlant, de la nostra historia recent.

La representant d’Intersindical ha recordat la destrucció d’ocupació que suposaria la implantació de Puerto Mediterráneo com també la precarització que representa este model econòmic. Manuela Latorre també ha demanat que des de la Generalitat, i en coherència amb la darrera declaració d’Emergència Climàtica, es legisle en conseqüència i no acabe en una mera declaració d’intencions buida de contigut.

El representant del Consell Territorial de Participació Ciutadana ha recordat que actualment el paratge natural de les Moles ja es utilitzat per veïns de tota la comarca per a usos d’esbarjo sostenible i respectuosos amb el medi ambient i no basats en el consum. En este sentit ha recordat que el seu projecte per al paratge natural dels Moles. preveu, d’una banda, mantindre els usos que en estos moments té el paratge: ciclisme, BTTX, running, pràctica de crossfit, senderisme i passeig de gossos, etc. També posar en valor el patrimoni històric i antropològic (cultius de secà, refugis de pastor, rodes de molí, coves-habitatge, trinxeres, nius de metralladores, etc.).

També preveu l’habilitació d’un rocòdrom i jocs de tirolines aprofitant els desnivells de terra i la construcció d’un centre d’interpretació de la zona i una estació intermodal de la bicicleta. Una estació en la qual intercanviar qualsevol bicicleta de les diferents concessionàries metropolitanes per una altra més adequada a l’orografia del terreny dels Moles.