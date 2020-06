La Coordinadora per la Protecció dels Moles de Paterna aplaudeix la sentència de Tribunal Suprem que tomba definitivament la LLIGUE de Alcoinnova

Connect on Linked in

La LLIGUE estava prevista en una àrea de vulnerabilitat de l’aqüífer del Molinar i en terrenys de la Xarxa Europea 2000 i del Parc Natural de la Font Roja

Els conservacionistes dels Moles destaquen els paral·lelismes entre tots dos projectes i demanen valentia al govern perquè solucione de manera definitiva el problema dels Moles protegint-les i incloent-les al Parc Natural del Túria.

L’alt tribunal ha confirmat la nul·litat del pla per les deficiències en la tramitació ambiental i per, entre altres qüestions, admetre activitats perilloses per a l’aqüífer del Molinar. En aquest sentit els activistes de la Coordinadora consideren que existeixen paral·lelismes entre el projecte, ara tombat a Alcoi, de l’empresa L’Espanyola i la LLIGUE plantejada per la multinacional estrangera Intu en els Moles de Paterna. “La causa per la qual es va tombar el projecte del macrocentro comercial en els Moles són de caràcter mig ambiental, en suposar un impacte perniciós sobre l’ecosistema i aqüífers de la zona” ha manifestat Ramón Gil, portaveu de la Coordinadora. Cal recordar que el megacentro comercial tenia previst l’asfaltat de més de 1’5 milions de metres quadrats i la visita anual de més de 10 milions d’automòbils.



La sentència del Tribunal Suprem avala les tesis de la Coordinadora i la Generalitat Valenciana que sostenen que no es pot aprovar una LLIGUE sense l’informe definitiu d’avaluació ambiental, motiu pel qual es va recórrer la sentència del TSJ-CV. Segons Gil “aquesta sentència ens dóna la raó. Sempre hem defensat que la simple aprovació inicial de la tramitació no és definitiva fins que la Comision de Evaluacion ambiental dóna el vistiplau”. Cal recordar que el projecte que destruiria el paratge natural dels Moles es troba en aquests moments pendent d’un recurs presentat per la Generalitat davant el Tribunal Suprem en el qual s’incideix precisament en la capacitat de l’administració autonòmica per a suspendre un projecte si no passa l’avaluació ambiental preceptiva.



La Coordinadora també veu paral·lelismes entre el cas de l’Espanyola i el de Intu, ja que en tots dos casos va estar involucrada la llavors consellera Isabel Bonig. En el cas de la LLIGUE de Port Mediterrani, els conservacionistes recorden que els informes de més de 3.000 pàgines entraven per al seu estudi en la Conslleria i eixien una hora després signats, com testifica els registres d’entrada i eixida.



Des de la Coordinadora critiquen l’actuació de l’anterior govern i l’actitud de la llavors consellera d’Infraestructures, que en lloc d’actuar de manera responsable va donar ales a l’especulació urbanística sense tindre en compte el medi ambient ni pensar en el futur dels ciutadans de la comarca. Per això sol·liciten a l’actual administració que pose la solució definitiva als Moles aprovant d’una vegada per sempre la seua protecció i inclusió al Parc Natural del Túria.



“Felicitem el Salvem i a la colla ecologista la Carrasca per aquesta important victòria en defensa del territori i recordem que darrere d’aquestes hi ha moltes persones que treballen de manera altruista i col·lectiva en defensa del bé comú” ha conclòs el portaveu dels conservacionistes.