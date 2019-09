Print This Post

La Coral Rondalla Nou Benicalap torna al Saló de Cristall de l’Ajuntament per a participar en el cicle Els Concerts dels Dijous. Demà, 19 de setembre, a les 12.00 hores, esta formació polifònica oferirà una actuació sota la direcció de José Luis Romero Escrich que, com totes les propostes del cicle, és d’accés lliure per al públic.



El programa que ha preparat la Coral Rondalla Nou Benicalap té un caràcter marcadament popular, amb peces del folklore tradicional valencià i espanyol, a més d’algunes cançons de la tradició hispanoamericana i, fins i tot, alguns èxits del pop del segle xx. Cantants i músics oferiran interpretacions com La luna enamorá, de Durango, Bolaños i Villajos; Resistiré, de Manuel de la Calba i Carlos Toro; o Alma, corazón y vida, d’Adrián Flores Alván, entre d’altres. A més, el concert començarà amb la composició de José Luis Romero Escrich, director de la coral, Somos Nou Benicalap, i conclourà amb València, del mestre Padilla.



Esta és la tercera ocasió en què la Coral Rondalla Nou Benicalap actua a l’Ajuntament de València. El seu debut va tindre lloc al gener de l’any 2017, i va repetir la presència al Saló de Cristall al novembre de 2018.



La Coral Rondalla Nou Benicalap va ser fundada a la fi de l’any 2016 a partir de la unió del cor i la rondalla del Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors de Nou Benicalap.