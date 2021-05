La cornisa del col·legi Lluís Vives d’Alzira està reparant-se per a evitar despreniments

Print This Post

El centre educatiu Lluís Vives està sent objecte de millores estructurals, concretament s’està procedint a reparar-ne la cornisa a causa d’uns despreniments d’esta, per la qual cosa s’ha hagut d’actuar amb celeritat per tal de donar solució i evitar el perill que açò pot comportar.

El manteniment dels col·legis és una de les atribucions delegades a la Regidoria de Serveis Urbans. En tot moment s’està en contacte amb els responsables dels centres per tal de conéixer les necessitats que plantegen per a mantindre en condicions els espais docents.

«La nostra tasca és la de treballar sempre perquè els centres educatius tinguen un ús eficient i siguen espais segurs i adequats per a la correcta docència sense que comporte cap risc per a la comunitat escolar. Per tant, som conscients de la necessitat de realitzar un exhaustiu manteniment», segons Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans.