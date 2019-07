La corporació municipal d’Almussafes visita a la Reina de les Festes 2019

L’alcalde, la regidora de Festes, representants dels tres grups municipals i la seua dama d’honor van participar en aquest tradicional acte institucional



Yolanda López Natividad serà coronada oficialment com a màxima representant de la localitat aquest divendres 5 de juliol a la nit





Ahir, dimarts 2 de juliol a la vesprada, la corporació municipal d’Almussafes va visitar en el seu domicili a la Reina de les Festes d’aquest 2019, càrrec que ha recaigut per sorteig públic en la jove Yolanda López Natividad, presentada per l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’, qui va rebre un detall commemoratiu en agraïment pel repte assumit.



En aquest acte institucional, en el qual la comitiva va reiterar a la seua família l’enhorabona per la seua elecció, van participar responsables dels tres partits polítics amb representació en el ple municipal, així com l’alcalde, Toni González, la regidora de Festes, Mar Albuixech, i la dama d’honor, Miriam Marco Alfonso, triada pel Club de Bàsquet.



Yolanda López serà coronada oficialment com a Reina de les Festes 2019 aquest divendres a les 23 hores en l’acte de presentació que es desenvoluparà al pati del CEIP Almassaf, on serà homenatjada per la ciutadania i es donarà per inaugurat oficialment el calendari d’aquestes festes patronals, que s’allargaran fins pràcticament finals del mes de juliol.



Després de la cerimònia s’oferirà al públic assistent un espectacle titulat ‘Tributos: El Musical’, en el qual sonaran alguns dels temes més coneguts de les últimes dècades amb actuacions “molt visuals i plenes de ritme, agilitat, art i tècnica”, destaca l’Ajuntament, des d’on animen a tota la ciutadania a ser partícips d’aquesta nit “tan especial per a totes i tots”.