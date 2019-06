La corporació municipal elegeix Marta Trenzano com a alcaldessa d’Algemesí

Connect on Linked in

La socialista continuarà com a primera autoritat després d’aconseguir la majoria absoluta en el ple d’investidura

La socialista Marta Trenzano continuarà al front de l’alcaldia d’Algemesí en ser elegida amb majoria absoluta per 13 vots. En la votació, el candidat del PP, José Javier Sanchis, ha tingut el sis vots del seu grup municipal, per un el regidor de Vox, Borja Revilla. S’ha enregistrat un vot en blanc.

Es continua així la tradició en aquest període de democràcia municipal de que tots els alcaldes d’Algemesí han repetit mandat. Com ha fet destacable assenyalar que, per primera vegada, hi haurà més regidores que regidors a la corporació municipal que estarà formada per sis grups municipals.

En el seu discurs, Marta Trenzano, ha destacat que la confiança que ha dipositat el poble no és un xec en blanc: “Aquesta confiança no és un xec en blanc, és un depòsit d’esperança i d’il·lusió. La il·lusió de veure créixer i prosperar la nostra ciutat cap a un futur més just, més solidari, més equitatiu, més pròsper, més igualitari i més ecològic. Nostra és la responsabilitat i el deure de fer-ho possible. Per a això em recolzaré amb les persones que considere millors per poder conformar eixe govern que ens done estabilitat, tranquil·litat i les eines necessàries per complir amb el manament de la ciutadania”.

També ha fet alusió al treball que espera a partir d’ara i el tarannà que vol imprimir al seu equip de govern: “El present i el futur del nostre poble no és qualsevol cosa, és el més important que tenim, el prioritari, allò ineludible i allò pel que paga la pena deixar-se la pell. I això farem, centrar tots els esforços en la tasca del govern sempre fent ús del diàleg, de la paraula i ampliant la participació a altres forces polítiques perquè mai ningú té en exclusiva la raó ni la veritat absolutes”.

Com no podia ser d’altra manera, Marta Trenzano, ha destacat el caràcter dels algemesinecs i algemesinenques, un poble conegut i reconegut per les seues inquietuds culturals i referent en les tradicions del valencians. “Algemesí no és un poble qualsevol, és un poble que ha meravellat el món i que ha construït una societat activa i inconformista des del punt de vista intel·lectual, artístic, econòmic, esportiu, associatiu i cultural. Anar a altres ciutats i inclús a altres països representant aquest poble seguirà sent el millor que em passarà en la meua trajectòria política i personal”, ha assegurat Trenzano.