La covid-19 es redueix de manera dràstica en UCI i en les plantes hospitalàries de la CV

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El nombre de persones hospitalitzades per coronavirus en les Unitats de Vigilància intensiva (UCI) de la Comunitat Valenciana s’ha desplomat un 94% enguany. La reducció ha sigut del 96,5% en les hospitalitzacions en planta. De fet, hui dia, la Comunitat Valenciana és l’autonomia amb menor percentatge d’hospitalització per COVID de tota Espanya (1,36%) i la segona en ocupació de llits UCI (4,11%), per darrere de la ciutat autònoma de Melilla, segons l’última actualització del Ministeri de Sanitat.

El mes de gener es tancava amb 670 persones en les UCI valencianes. Hui dia, els hospitals de la Comunitat Valenciana atenen 40 persones en les seues UCI (-94%).

De fet, un total de 14 hospitals de la xarxa valenciana tenen una o cap persona ingressada en estat crític per coronavirus, d’acord amb les últimes dades disponibles.

Respecte a la situació en les plantes d’hospitalització, el 25 de gener hi havia 4.777 pacients i, en l’actualitat, 168. En concret, hi ha cinc centres que tenen una o cap persona amb COVID 19 en planta.

Estos nivells d’ocupació en planta, sent esperançadors no ens han de fer baixar la guàrdia perquè la pandèmia continua activa.