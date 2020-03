La Crida de El Perelló per primera vegada en l’Historia

Print This Post

Un dels actes més esperats pels fallers i falleres és la Crida, el moment de donar inici a les Falles i de veure la realitat de l’esforç i el treball de tot un any



La local.litat del Perello va escollir el Diumenge 8 de Març per reunir a tot el seu món faller per tal d’escoltar a les representants de les seues comissions en un emocionant discurs donar la benvinguda a les Falles 2020 per primera vegada en la seua historia fallera



Les comissions al complet de les falles protagonistes van estar presents durant tot l’acte per tal de donar suport als seus respectius representants a peu d’escenari

Juan Botella Alcalde del Perelló, present en la Crida ha parlat emocionat i orgullós de la germanor amb la qual treballen les dues Falles del poble

Sense dubte un dels actes mes especials que inauguren el nou calendari faller i que tot el poble de El Perelló recordara per sempre