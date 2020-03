La Crida Fallera d’Almussafes marca l’inici de la festa valenciana per excel·lència

Connect on Linked in

Les tres comissions del municipi van celebrar ahir, diumenge 1 de març, aquesta popular cita organitzada per la Junta Local Fallera

Almussafes va donar el tret d’eixida a les Falles de 2020 ahir, diumenge 1 de març, amb la celebració de la cada vegada més consolidada Crida, organitzada per les tres comissions de la població a través de la Junta Local Fallera (JLF) i amb la col·laboració de l’Ajuntament. El col·lectiu, al qual pertanyen prop de 1.000 persones en l’actualitat, es va reunir a partir de les 12 hores al parc Central per a realitzar la tradicional crida a viure amb intensitat aquesta festa, en la qual la música, la pólvora, la gastronomia típica de la Comunitat Valenciana i la religiositat s’uneixen als monuments efímers per a donar forma a la commemoració dedicada a San Josep.



A l’escenari instal·lat al costat de la casa consistorial van pujar les màximes representants de les falles Mig Camí (Vanessa Casabella i Sara Muñoz), La Torre (Ana David, Maria Grau i Joan Martínez) i Primitiva (Joana Piles i Marta Espigares) al costat dels seus respectius presidents i els i les integrants de la JLF per a llançar el pregó, que va ser rebut entre aplaudiments per les persones assistents abans del tret d’una mascletà, amb la qual va concloure la convocatòria.



Aquesta mateixa setmana començarà la col·locació de les carpes en les quals es desenvoluparan gran part dels actes recollits en la programació de les tres comissions, que tornaran a unir-se aquest dissabte 7 de març per a la celebració de la popular, divertida i acolorida cavalcada.