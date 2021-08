La crisi de les hortalisses per la falta de turistes i les importacions arrossega a la tomaca valenciana

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta que la greu crisi que estan travessant els productors d’hortalisses és de tal magnitud que fins i tot s’ha emportat per davant a la tomaca valenciana, un cultiu autòcton que venia gaudint d’una excel·lent i sòlida rendibilitat durant les últimes campanyes a causa de la seua benvolguda qualitat. Tant és així que els preus a peu de camp s’han afonat a la meitat respecte a anys anteriors, situant-se en termes generals entre els 0,50-0,60 euros per quilo (€/kg) enfront de les cotitzacions per damunt de l’euro per quilo que eren habituals anys arrere. Darrere de les causes que expliquen aquest enfonsament dels preus en origen cal destacar l’increment de les importacions de tomaques procedents de països tercers com el Marroc –el regne alauí ha exportat 518.189 tones, un 12% més que la campanya passada– en un context caracteritzat per una menor demanda a causa del Covid-19, que disminueix l’arribada de turistes i per tant el consum en la restauració nacional, principal destí de la tomaca valenciana. Amb tot, AVA-ASAJA denúncia que mentre els agricultors han patit una brutal baixada dels seus ingressos, els preus de la tomaca valenciana es multipliquen per cinc en els supermercats, passant de 0,50-0,60 €/kg en origen a més de 2,5 €/kg en destí, la qual cosa recorda la necessitat de legislar sobre la cadena alimentària.

La zona productora del Perelló i altres termes de la Ribera ja està finalitzant la recol·lecció de les seues últimes parcel·les, mentre que resten per recol·lectar partides més tardanes en altres comarques que han apostat per mantindre aquesta hortalissa emblemàtica i icònica de l’ensalada valenciana. Els productors lamenten la incidència de la Tuta absoluta, una plaga d’origen forà que ha causat importants minvaments de collita i, en aquest sentit, AVA-ASAJA sol·licita a la conselleria d’Agricultura que subvencione la lluita biològica a través de la solta de depredadors naturals eficaços.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denúncia “la desastrosa marxa de la temporada en l’horta valenciana. Quan encara ressonen els tractors destrossant les collites de cebes i creïlles, perquè els preus que s’oferien als agricultors ni tan sols permetien cobrir els costos de recol·lecció, ara ens trobem amb una altra mala notícia. La tomaca valenciana, una dels nostres senyals d’identitat que s’havia convertit en una alternativa de cultiu amb una rendibilitat estable, també es veu arrossegat pel mal comportament dels mercats. Aquesta situació hauria de ser una cosa puntual i no repetir-se quan la pandèmia remeta, perquè és evident que la tomaca valenciana presenta una clara diferenciació respecte a altres varietats de tomaques tant en qualitat com en textura i sabor, unes particularitats que han de tindre la seua justa compensació en el mercat.”

El meló d’Alger, un cultiu residual

AVA-ASAJA denúncia així mateix que els preus del meló d’Alger s’han situat per davall dels costos de producció, baixant en línies generals fins als 0,10-0,15 €/kg, En paraules d’Aguado, “el meló d’Alger era un cultiu característic de l’agricultura valenciana però la seua ruïnosa rendibilitat al llarg dels últims anys l’ha anat relegant a un paper pràcticament residual. És el que succeeix quan els agricultors s’afarten de perdre diners campanya rere campanya. Si els polítics continuen tancant l’orella i no actuen en defensa del sector agrari, cada vegada hauran més camps erms en l’horta valenciana i on abans hi havia melons d’Alger, melons o pimentons, no hi haurà res ni ningú que ho cultive”.