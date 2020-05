La crisis del turismo en la era post Covid-19

Connect on Linked in

El sector perdrà més de 843.000 milions d’euros enguany, a nivell mundial, per l’impacte del coronavirus i serà molt difícil que només el turisme intern puga ajudar a la recuperació.

Durant els pròxims mesos, en l’intent que el sector del turisme comence el camí cap a la “nova normalitat”, serà necessari incloure mesures sanitàries i econòmiques que ajuden a transmetre tranquil·litat i confiança al viatger. Sobretot, perquè la majoria dels usuaris han optat per cancel·lar o posposar els seus viatges de manera responsable.

Encara amb l’estat d’alarma, en ple confinament i sense notícies de quan es podrà reobrir el sector de l’hostaleria en general, les aerolínies han començat a gestionar vols interns dins del país, sense ajustar-se completament a les mesures de seguretat, la qual cosa ha deslligat la polèmica aquests últims dies.

En aquest context, Santiago Montero, CEO de la companyia de viatges corporatius Aervio, assegura que “totes les empreses del sector turístic s’han d’adequar al context actual i adoptar les mesures de seguretat recomanades per les autoritats competents per a garantir la seguretat dels consumidors i viatgers. És l’única manera que puguem tornar a operar amb certa normalitat”.

“Es tracta d’una oportunitat única per a replantejar el turisme, les maneres de viatjar i les necessitats que tenen els turistes juntament amb el que poden aportar les companyies aèries i hoteleres”, afirma.

Per a l’Organització Mundial del Turisme (OMT), “quan la crisi se supere, el sector caurà 3 punts percentuals negatius, quan l’any 2019 s’estimava un creixement positiu d’entre el 3% i el 4%”.

En aquest context, proposem una entrevista amb Javier Escarpa, Cap d’Operacions de l’oficina Aervio de Madrid o amb Berta Rodríguez, Cap d’Operacions de l’oficina Aervio de Barcelona, per a aprofundir en les següents qüestions:

Com afecten les mesures adoptades en l’últim BOE?

Com es recuperarà la confiança dels viatgers?

Quins són els passos per a reactivar el sector?

Com ha afectat el sector dels viatges corporatius i quines són les previsions de futur?

Sobre Santiago Montero

Santiago Montero, fundador i CEO de Aervio, especialitzat en direcció d’empreses, va trobar la inspiració per a muntar la companyia en la seua pròpia experiència liderant equips de gestió de viatges corporatius. Juntament amb dos desenvolupadors, van construir una innovadora plataforma de gestió de viatges corporatius que permet agilitar tots els processos de coordinació, cotització, reserva i facturació de viatges dels empleats d’una empresa.

Sobre Aervio

Aervio és una innovadora plataforma de gestió de viatges corporatius creada d’arrel per a optimitzar tots els aspectes dels viatges d’empresa utilitzant tecnologia pròpia basada en Intel·ligència Artificial. Gràcies a aquest sistema, l’empresa és capaç de resoldre una petició en tot just uns minuts, agilitant els processos de cerca, cotització, reserva i facturació, la qual cosa genera un estalvi de fins al 90% del temps dedicat a l’organització de viatges.

Fundada en 2016, Aervio va ser creada per un equip d’experts en tecnologia, negocis i viatges que treballen junts per a trobar solucions d’administració intel·ligent per als viatges de negocis. En una indústria que canvia constantment i amb les necessitats dels clients cada vegada més diverses, existeix una disparitat creixent entre les empreses i les agències de viatges. Aervio persegueix no sols tancar aquestes bretxes i construir un servei de confiança, sinó portar els serveis de gestió de viatges al pròxim nivell.